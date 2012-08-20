"Коммерсантъ": понедельник, 20 августа 2012 года

Apple наберется опта в России

Корпорация может избавиться от посредников

Как стало известно "Ъ", Apple зарегистрировала компанию "Эппл Рус", основной вид деятельности которой — оптовая и розничная торговля компьютерами. Уже в 2013 году американская корпорация может начать прямые поставки своей продукции в розничные сети Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее источник "Ъ" в розничной сети электроники рассказывал, что еще весной 2011 года топ-менеджеры Apple во время визита в Москву присматривали площадь под Apple Store, но так ничего и не выбрали. По словам менеджера дистрибутора Apple, прямые оптовые продажи в России корпорация может начать с 2013 года, но когда заработают первые Apple Store, говорить пока сложно.

Владислав Новый "Ъ"



Через Химкинский лес прокладывают дорогу в мэры

Евгения Чирикова идет на выборы

Лидер движения "Экологическая оборона Московской области" Евгения Чирикова заявила, что будет участвовать в выборах мэра подмосковных Химок, которые пройдут 14 октября. О поддержке госпожи Чириковой заявили адвокат Алексей Навальный, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гудков. "Яблоко" и КПРФ намерены выдвинуть своих кандидатов. В "Единой России" выдвижение Чириковой назвали самопиаром. Как отмечает "Ъ", Евгения Чирикова уже принимала участие в выборах мэра Химок в 2009 году, заняв третье место с 15% голосов.

Алина Сабитова "Ъ"

Банкам предъявили риски

ЦБ проверит рост потребительского кредитования

В банки, активно наращивающие потребительское кредитование, придут проверяющие из ЦБ. Как стало известно “Ъ”, регулятора в ряде таких банков уже насторожили недостаточно проработанная оценка заемщиков, пренебрежительное отношение к учету рисков и взаимодействие с коллекторами при продаже плохих долгов. С начала 2011 года до 1 июля текущего года сумма кредитов, предоставленных физическим лицам, возросла на 61%, и темпы роста не снижаются. В первой половине 2012 года они были в 1,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 21%, у отдельных игроков она достигает 70% от активов.

В некоторых банках, увлекающихся потребительским кредитованием, связанные с ним риски в моделях стресс-тестирования учитываются недостаточно полно либо не учитываются вовсе. Как выявила главная инспекция кредитных организаций, некоторые игроки в принципе не рассматривают такой фактор риска, как дефолт, в сегменте потребительского кредитования, сопряженный, например, с резким повышением уровня безработицы.

Светлана Дементьева "Ъ"

ПАРНАС не помешает "Яблоку"

Демократические партии пытаются избежать конкуренции на региональных выборах

"Яблоко" и Республиканская партия России - Партия народной свободы (РПР-ПАРНАС) ведут переговоры о сотрудничестве на предстоящих 14 октября выборах в региональные парламенты. В Краснодарском крае "Яблоко" выдвинуло объединенный список оппозиции, в который вошли представители демократических партий и движений. В Саратовской области, где союз с РПР-ПАРНАС не получился, "Яблоко", вероятно, просто не будет выдвигать своих кандидатов.

Полная договоренность между "Яблоком" и РПР-ПАРНАС по октябрьским выборам пока не достигнута, однако партии заинтересованы в том, чтобы "не мешать друг другу", рассказал “Ъ” лидер "Яблока" Сергей Митрохин. По его словам, главное — не допустить конкуренции между двумя демократическими партиями.

Антон Зарицкий; Сергей Петунин, Саратов; Татьяна Сербина, Ростов-на-Дону; Дмитрий Щербаков, Хабаровск "Ъ"

Зарплаты даром не повышают

Минтруд представил план реформы оплаты труда в бюджетной сфере

Минтруд представил проект программы очередной реформы оплаты труда бюджетников, основанной на внедрении "эффективного контракта". Такие трудовые отношения нового типа в бюджетной сфере будут строиться на системе оценки эффективности деятельности каждого работника. «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012–2018 годы» представляет собой план реформы системы оплаты труда бюджетников, которая должна стартовать 1 декабря. Согласно документу, к 2018 году средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть вдвое выше средней зарплаты по региону, а заработки преподавателей начального и среднего профобразования, работников культуры, социальных работников, младшего и среднего медперсонала — на уровне средней зарплаты в регионе. Среди целей и задач программы — увязывание повышения зарплат с достижением "конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг"; создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей; установление базовых окладов, ставок зарплаты по профессионально-квалификационным группам. Профсоюзы считают программу откровенной "профанацией повышения заработной платы" — предполагается, что повышение будет обеспечено путем сокращения числа учреждений и роста платных услуг.

Дарья Николаева "Ъ"

19 смертей без отрыва от агропроизводства

Сергей Цапок сожалеет не об убитых, а о землях

Краснодарский краевой суд в понедельник приступит к рассмотрению дела членов банды «Цапки», обвиняемых СКР в 19 убийствах. Самое кровавое преступление они совершили 4 ноября 2010 года в станице Кущевской, вырезав в доме местного фермера Серевера Аметова 12 человек. Фермера лидер банды, бывший районный депутат Сергей Цапок, подозревал в убийстве своего брата — Коли Бешеного, а узнав, что преступление совершил другой человек, сказал: "Надо было и его отловить и попытать". При этом главарь банды больше сожалеет не о жертвах, а о коровах из своего огромного хозяйства, которые остались без присмотра.

Александра Ларинцева "Ъ"

Джулиан Ассанж нашел себя в одной группе с Pussy Riot

Основатель WikiLeaks потребовал свободы слова

Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вчера впервые за два месяца появился на публике. К своим сторонникам он обратился с балкона посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается от британских властей. Господин Ассанж объявил, что свобода слова находится под угрозой во всем мире, призвал президента США Барака Обаму прекратить охоту на WikiLeaks, а себя лично поставил в один ряд с членами российской панк-группы Pussy Riot, "осужденными за политическое выступление".

Александр Реутов "Ъ"