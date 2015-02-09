Сегодня в СМИ: отмена советских праздников и спад на рынке недвижимости

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Максим Ликсутов вновь посоветовал москвичам пересаживаться на общественный транспорт

В интервью "РБК" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов вновь посоветовал московским водителям пересаживаться на общественный транспорт.

Уменьшение количества машин на дорогах позволит автобусам и троллейбусам ездить быстрее, пояснил заммэра.

"Как только увеличится скорость движения общественного транспорта, у нас высвободится еще достаточно большое количество автобусов и троллейбусов. Если сейчас автобус делает три рейса в сутки, то он сможет сделать пять рейсов – это новые пассажирские места, на которые не надо тратить дополнительные деньги", – добавил Ликсутов.

Минтруда предлагает отменить советские профессиональные праздники

Министерство труда России предлагает отменить некоторые из советских профессиональных праздников, сообщает "Российская газета". По мнению Минтруда, сейчас многие профессиональные праздники дублируются.

Так, в российских календарях есть День печати, который в советские времена отмечали 5 мая. При этом 13 января отмечается День российской печати, учрежденный в 1991 году.

Чтобы избавиться от лишних праздников, чиновники намерены отменить некоторые положения указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях".

Активность на московском рынке недвижимости спала

Рынок недвижимости в Москве стабилизировался, сообщают "Ведомости". Уменьшился спрос на квартиры в новостройках, который наблюдался в столице в декабре.

По мнению экспертов, декабрьская паника была связана с ростом курса доллара. Люди покупали недвижимость, чтобы сохранить сбережения.

В марте ожидается пик инфляции

По прогнозам главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, пик инфляции в России ожидается в марте. Уже к концу весны жизнь будет дорожать не так быстро, пишет "Российская газета".

В январе инфляция сравнялась с ключевой ставкой и составила 15 процентов, отмечает "РГ".

Улюкаев назвал решение ЦБ снизить ключевую ставку абсолютно правильным и своевременным. Эксперты же считают что снижение ставки было довольно рискованным шагом, учитывая прошлогоднюю инфляцию в 11,4 процента.

Пенсионные накопления разрешили вкладывать в иностранные фонды

9 февраля вступило в силу положение Центробанка, касающееся инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Теперь НПФ могут вкладывать накопления в паи, акции и доли иностранных биржевых фондов, сообщает "Коммерсантъ".

Впрочем, инвестировать средства НПФ смогут только в 17 фондов, список которых утвержден ЦБ. В перечне указаны крупные международные фонды, в частности, фонды семейств iShares, SPDR и Vanguard.