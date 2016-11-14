Префектура ЮВАО прокомментировала ЧП с ребенком в Лефортове

Префектура Юго-Восточного административного округа прокомментировала ЧП с ребенком в районе Лефортово, сообщает телеканал "Москва 24". Там, якобы, на ребенка упала сосулька с крыши дома, в результате чего мальчик получил травмы и был госпитализирован.

"Сегодня не было обильных осадков и погода не способствовала образованию крупных наледей на кровлях. Более того, коммунальные службы префектуры регулярно проверяют подведомственные объекты и своевременно осуществляют чистку кровель. В этой связи первоначально надо выяснить происхождение объекта, упавшего на ребенка", – заявили в префектуре.

По словам представителя префектуры, расследованием ЧП занимается Следственный комитет. Власти округа оказывают содействие следователям.

"Давайте спокойно дождемся расследования этой ситуации. Естественно, она должна тщательное расследование пройти. Следствию помогаем, все на местах, глава управы на месте, все занимаемся со следствием. Будет проведено самое тщательное расследование, но говорить пока рано", – подчеркнул префект ЮВАО Андрей Цыбин.

Силовые структуры не делают окончательного заключения о причинах инцидента до окончания проверки.