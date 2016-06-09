Родственники разбившегося пилота Су-27 получат почти 6 млн рублей страховки

Появилось видео места крушения Су-27 в Подмосковье с коптера

Родственники пилота Су-27, разбившегося в Подмосковье, смогут получить страховку в размере более 5,8 миллиона рублей. Жизнь летчика была застрахована в страховой компании "Согаз" почти на 2,34 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Помимо собственно страховой выплаты, семье летчика предстоит получить единовременное пособие в размере около 3,51 миллиона рублей.

С 1 января прошлого года страхование военнослужащих регламентируется договором между Министерством обороны и страховой компанией "Согаз".

Истребитель Су-27 упал утром 9 июня в Пушкинском районе Подмосковья в двух километрах от деревни Мураново в лесополосе. Самолет принадлежит пилотажной группе "Русские витязи".

Пилот самолета пытался увести машину в сторону от населенного пункта. Времени на катапультирование у него не осталось, летчик погиб.

В районе ЧП находится населенный пункт Ашукино, где сегодня замминистра обороны Юрий Борисов и главнокомандующий ВКС открыли памятник авиаторам, причем на церемонии открытия пролетали самолеты пилотажной группы "Русские Витязи".

Полеты истребителей Су-27 приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы в Подмосковье.