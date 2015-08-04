Двое рабочих упали со строительных лесов и разбились

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Два человека упали со строительных лесов в центре Москвы и разбились насмерть. Мосгосстройнадзор проводит проверку по факту инцидента, сообщает Агентство "Москва".

Трагедия произошла примерно в полдень в здании, расположенном по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Напомним, 11 июля девушка выпала из окна жилого дома на северо-востоке Москвы и разбилась насмерть. Предположительно, она упала с 12 этажа.

Тело погибшей было обнаружено у дома 26Б по Алтуфьевскому шоссе.

А 1 мая из окна многоэтажного дома выпал шестилетний ребенок. Мальчика нашли вечером у одного из домов на бульваре Яна Райниса. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

Отметим, что с наступлением теплого времени года в столице участились случаи выпадения детей из окон. В жару родители оставляют окна открытыми, забывая о том, что оно может представлять опасность для ребенка. Очень часто дети опираются на москитную сетку и падают вместе с ней.