По московским меркам: Букмекерская сотня

Ставки от москвичей на исход футбольного матча или результат боя боксеров принимают несколько сотен букмекерских контор по всей столице. Согласно большинству версий, крупнейшей по числу пунктов приема ставок является букмекерская контора "Лига Ставок". Она включает в себя 98 филиалов в Москве, немало их и в других российских городах.

"Экономика": Как работают букмекерские конторы в Москве

"Лига Ставок" является официальной букмекерской конторой Российской футбольной премьер-лиги. Но, помимо футбола, здесь можно делать ставки на результат соревнований в других популярных видах спорта — баскетболе, биатлоне, боксе, хоккее, теннисе и других.

В мировом масштабе одной из самых крупных букмекерских контор признается WilliamHill, которая была основана в Великобритании в 1934 году. Сегодня только в Соединенном Королевстве насчитывается порядка 2 400 пунктов приема ставок, принадлежащих компании. В целом около трех миллионов болельщиков из 170 стран мира делают в ней свои ставки. С 1998 года WilliamHill особенно активно развивается в интернете. На сегодняшний день эта контора ежедневно принимает через онлайн-сервисы около миллиона ставок.