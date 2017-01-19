Форма поиска по сайту

19 января 2017, 20:51

Культура

Консоль по-новому: экспресс-обзор Nintendo Switch

Фото: nintendo.com

13 января Nintendo объявила цены на консоли Switch и объявила дату релиза, а спустя неделю, 19 января, компания провела первую презентацию в России.

Гаджет работает в нескольких режимах – портативном сольном, совместном (для этого нужно вытащить джойстики), на большом экране и как устройство, передающее движения (аналогично с PS Move). Старт продаж консоли намечен на 3 марта, в России Switch будет стоить около 22 тысяч рублей.

Корреспондент "Цифровой Москвы" одним из первых попробовал поиграть. Удобно ли держать консоль, как быстро реагируют джойстики и как перенести игру на большой экран, прочитать можно тут.

игры приставки консоли Nintendo

