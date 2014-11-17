Ассасины в Париже: французская революция глазами Assassin’s Creed: Unity

"Игропром": Assassin's Creed Unity

11 ноября состоялся релиз игры из серии Assassin’s Creed - Assassin's Creed Unity ("Assassin’s Creed: Единство"). О том, как остросюжетный боевик помогает закрывать пробелы в знаниях истории и знакомиться с культурным наследием человечества, рассказывает программа "Игропром" на телеканале "Москва 24".

В основе Assassin's Creed выдуманный конфликт между рыцарями-тамплиерами и сектой ассасинов. "Подковерная война" сильных мира сего тянется через тысячелетия и охватывает почти весь мир. Тайные ордена выясняли отношения на Ближнем Востоке, в Италии эпохи Ренессанса и в Карибском море. Новый эпизод конфликта выплеснулся на улицы Парижа, охваченные пожарищем революции.

"Одна из наших главных задач – просвещать. И все эти смутные страницы истории – они ведь и вправду были. И нам они нужны не только для зрелищности, но и для возможности проникнуться духом эпохи", - рассказывает продюсер игры Assassin's Creed Unity Момчил Валентинов.

Скриншот из игры "Assassin’s Creed: Единство"

Великая французская революция была временем хаоса и политических переворотов. Властные круги аристократов были страшно коррумпированы, а это идеальная сцена для игрока Assassin's.

Конфликт вымышленный, но контекст вполне реальный. Все мало-мальски известные личности, попавшие в жернова истории, погибают в Assassin's Creed в соответствии с датами и обстоятельствами, указанными в учебниках. Многие перед этим любезно составляют игроку компанию. Главному герою Unity - молодому ассасину по имени Арно – предстоит познакомиться с маркизом де Садом, гражданином Робеспьером и Наполеоном Бонапартом.

От штурма Бастилии до гильотины – шабаша эпохи террора – Assassin's Creed: Unity дает уникальную возможность взглянуть на судьбоносные годы для Франции и всей Европы изнутри. Причем буквально.

"В нашем Париже девять уникальных округов, в каждом своя атмосфера, они не похожи друг на друга. Мы смоделировали 38 достопримечательностей революционной столицы. Обратите внимание, как детально проработан собор Нотр-Дам, чего тут только нет: ящики с товарами, сено, толпы народа – и это вполне в духе того времени. Раньше по многим вопросам быта шли в церковь", - рассказал Момчил Валентинов.

Скриншот из игры "Assassin’s Creed: Единство"

Увидеть революционный Париж во всех выгодных ракурсах – удивительный шанс, который выпадает только в видеоиграх. Лишь немногие отважные способны и в реальной жизни забираться на самые труднодоступные высоты большого города (с поправкой на место и время), чтобы понять, каково это – очутиться на самом верху, а потом смело шагнуть вниз.

Программа "Игропром" встретилась с Денисом Колпаковым – московским бейсджампером. Бейсджампинг – экстремальный вид парашютного спорта, где прыгают не с самолета, а с мостов, подъемных кранов и, конечно, высотных зданий, проникнуть в которые – задача не из легких.

"Ты не пытаешься быть лучше, чем кто-то, здесь достаточно выжить: выжил – значит победил, прав", - сказал профессиональный бейсджампер Денис Колпаков.

В Assassin's Creed победителей судят по тем же принципам. Но вот методы работы у бейсджамперов XVIII века не в пример - более грязные.

"В основном мы пользуемся тем, что нас никто не ждет. Это как бы момент внезапности: приехал, прыгнул – победил. Но, опять же, мы – за чистоту спорта, без всякого вандализма, ничего не ломаем" - добавил Колпаков.

На счету Дениса десятки восхождений и прыжков с самых экзотических зданий. Однако на вопрос о том, с какой московской вершины ему бы хотелось прыгнуть больше всего, наш герой отвечает красноречивым жестом.

Скриншот из игры "Assassin’s Creed: Единство"

"Бейсджампинг – это не просто залезть на здание и прыгнуть с него, это наслаждение архитектурой. В любом случае, с красивого здания всегда приятнее прыгать, чем с какой-то ржавой антенны" - сказал Колпаков.

Забраться на крыши сталинских высоток, по признанию нашего героя, сейчас почти невозможно, по крайней мере легально. Так что остается только надеяться, что однажды Assassin's Creed заглянет и в Москву.

Прикоснуться же руками к шпилям и башням средневекового Парижа можно прямо сейчас – в Assassin's Creed: Unity. И не только средневекового: во время виртуальных восхождений случаются вещи совсем уж мистические.

Трейлер