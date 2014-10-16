Видеоигры недели: месть римлянина, детектив в мире монстров и супергерои на Луне

История главы гигантской корпорации на Луне, выживание в мире ужасных монстров, месть римского солдата за смерть своей семьи, лучший симулятор гонок "Формула 1". Обо всем этом читайте в материале M24.ru о лучших играх недели.

Borderlands: The Pre-Sequel

Фото: borderlandsthegame.com

Действие игры Borderlands: The Pre-Sequel будет происходить между событиями первой и второй части, на луне Пандоры Элписе. Вы узнаете историю корпорации "Гиперион" и его главы Красавчика Джека. В то время он был обычным программистом Джоном, который мечтал разыскать артефакт.

Вы сможете играть за одного из четырех персонажей, известных по предыдущим частям Borderlands:



Афина – специализируется на ближнем бою и использует особый кинетический щит (он сначала поглощает, а потом отражает полученный урон во врагов);

В игре можно будет прокатиться на двух новых видах техники: парящем одноместном квадроцикле и двухместной багги. Кроме того, появится валюта, которой можно будет расплачиваться за снаряжение и покупки на черном рынке. Движок в новой игре перекочует из Borderlands 2 - переработанный "Unreal Engine 3" (та же "мультяшная" графика).

А вот и ролик, в котором Железяка выдает шутку за шуткой под песню "The Final Countdown".

[html] [/html]



Дата выхода: 17 октября; в 17 октября; в Steam - сегодня. Платформы: PC, PS3 и Xbox 360.



The Evil Within

Фото: theevilwithin.com

The Evil Within – долгожданный хоррор от создателей Resident Evil, студии Tango Gameworks. Сюжет разворачивается вокруг детектива Себастьяна Кастелланоса, который приходит на место преступления и обнаруживает тела полицейских, растерзанных на кусочки. Вдруг его оглушают, и Себастьян теряет сознание.

Очнувшись, детектив понимает, что оказался в другой реальности, населенной отвратительными монстрами. Ваша цель - выбраться из этого мира и понять, что же происходит на самом деле. Вам предстоит высвободиться из рук маньяка, скатиться по сточной трубе из человеческих потрохов и обезвредить не одну ловушку. По мере прохождения игры Себастьян встретится со своими страхами и откроет новые силы, скрывающиеся в темноте. Патронов будет мало, так что порой вам буквально придется выживать. Конечно же, рейтинг игры "18+".

[html] [/html]



Дата выхода: 14 октября - в США, 17 октября - Европа; в 14 октября - в США, 17 октября - Европа; в Steam Платформы: PC, PS 3, Xbox 360, PS 4 и Xbox One.



Ryse: Son of Rome

Фото: crytek.com

До недавнего времени Ryse: Son of Rome, разработанная компанией Crytek (Far Cry, Crysis), была эксклюзивным проектом для Xbox One. Однако теперь в нее смогут поиграть и владельцы PC. Стоит отметить, что cлэшер с видом от третьего лица выделяется особой боевой системой.

Владельцы игровой приставки, в отличие от PC-владельцев, могут использовать возможности контроллера Kinect. Движения рук и ног - это удары и блоки. Также PC-версия лишена механизма микроплатежей, однако поддерживает все современные дисплеи, в том числе с разрешением 4K.

По сюжету в Ryse: Son of Rome вы играете за римского легионера Мариуса Тита, чью семью убивают на его глазах. Преисполненный праведным гневом, он отправляется в Легион. Желание мести помогает ему стать успешным войном и продвигаться по служебной лестнице.

[html] [/html]



Дата выхода: доступна в доступна в Steam Платформы: PC, Xbox One.



"F1 2014"





Фото: formula1-game.com

Студия Codemasters, ответственная за Colin McRae Rally и Operation Flashpoint, выпустила уже шестую по счету игру о гонках "Формула 1". Основная новинка "F1 2014"- трассы 2014 года, такие как Red Bull Ring и Автодром Сочи.

Кроме того, из нововведений стоит отметить:



22 болида 2014 года

3 сезона игры

19 трасс 2014 года

7 трасс классического сезона (Имола, Франция, Корея, Индия, Нюрбург, Турция, Валенсия)

новые двигатели V6 Turbo 15000 об/мин

четыре комплекта резины Pirelli с более тонкими настройками

[html] [/html]

