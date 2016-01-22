В интернете появилось видео с 4-дюймовым iPhone 5e

Фото: пользователь YouTube/пользователь M.I.C. Gadget

В Сети появилось видео якобы с новым смартфоне Apple – iPhone 5e с 4-дюймовым экраном и металлическим корпусом, пишут "Дни.Ру".

По информации автора ролика, телефон – один из первых опытных образцов с завода Foxconn, который производит устройства.

На видео показали смартфон в корпусе золотистого цвета, название модели заклеено. Внешне смартфон напоминает iPhone 6s: дизайн, расположение кнопок и разъемов, но размер девайса немного уменьшился.

Безоговорочно доверять ролику не стоит: это не финальный образец, да и к тому же на видеозаписи могла быть показана китайская подделка.

По последним данным, iPhone 5e получит 4-дюймовый дисплей с защитным стеклом, выполненным по технологии 2.5D и закругленным по краям. Смартфон будет работать под управлением процессора A9, получит 8-мегапиксельную камеру 1,2-мегапиксельную фронтальную. Ориентировочная стоимость – около 500 долларов.