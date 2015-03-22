В Королеве вандалы разгромили остановку с кондиционером и Wi-Fi

Такой была уникальная остановка в Королеве до ЧП. Фото: korolev.ru

Вандалы разгромили автобусную остановку с электронным расписанием, ТВ-монитором, кондиционером и Wi-Fi в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уникальная остановка, аналогов которой нет в России, находилась у Центрального дворца культуры имени Калинина с сентября 2014 года. Вандалы разбили стекла, сломали двери и разрисовали стены новой остановки.

В горадминистрации отметили, что несмотря на явные преимущества современных остановочных павильонов, реализация экспериментального проекта теперь под большим вопросом.

"Установка дорогостоящих остановок нецелесообразна, поскольку велик риск, что их ждет та же участь, что и павильона у Центрального дворца культуры", – заявили в пресс-службе.

Город Королев считается крупнейшим наукоградом в стране, городские власти ведут большую работу по благоустройству территории для создания комфортных условий для каждого жителя.

"Такая работа требует не только денег, но и колоссальных усилий как со стороны городского руководства, так и со стороны королевцев", – заключает горадминистрация.