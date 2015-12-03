Объявлен шорт-лист номинантов Премии Кандинского в этом году

Фото: facebook.com/Премия-Кандинского-335379869903272

Международное жюри Премии выбрало девять финалистов из 31. Таким образом, в каждой из номинаций оказалось по три работы. Победителей наградят 10 декабря в "Ударнике".

Премия Кандинского – ежегодная национальная премия в области современного искусства, учрежденная в 2007 году. Главный критерий выбора победителей – насколько художник с помощью своих работ смог повлиять на ситуацию в современном российском искусстве.

1 ноября был произведен подсчет голосов, члены жюри голосовали персональным списком из трех работ участников.

В номинации "Проект года" оказались Елена Елагина и Игорь Макаревич ("Макаревич-Елагина: Анализ искусства"), Андрей Филиппов ("С колесом в голове") и RECYCLE GROUP (CONVERSION).

В номинацию "Молодой художник. Проект года" вошли Оля Кройтор (перформанс "Точка опоры"), Алексей Мартинс и Игорь Лазарев (перформанс "Как рассказать об искусстве

сибирскому городу") и Анастасия Цайдер ("Мценск").

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – Леля Кантор ("Гробман׀ Grobman"), Валерий Подорога ("Второй экран. С. Эйзенштейн и кинематограф насилия"), Нина Сосна и Ксения Федорова ("Медиа между магией и технологией").

Финалистов выбирали Борис Манер, Марина Лошак, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Ирина Бобылева, Анна Гор, Екатерина Андреева, Елена Петровская, Александр Боровский, Андрей Ковалев и другие.