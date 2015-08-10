Бесплатный автоквест от m24.ru и Street Adventure: детективный пробег по ТиНАО

Фото: ТАСС/Антон Буценко

На нынешних присоединенных территориях давным-давно было совершено преступление. Вдохновившись публикациями журналов "Русский архив" и "Русская старина" 1860-х годов, наши друзья из экскурсионного проекта Street Adventure придумали автоквест по ТиНАО, в ходе которого читатели m24.ru смогут разобраться в этой запутанной истории.

В роли преступников и жертв – известные исторические персонажи, в том числе небезызвестная мучительница крестьян Салтычиха. Квест разработан при поддержке департамента культуры города Москвы.

Пример вопроса "Сейчас, при помещице Салтыковой, церковь Святой Троицы представляет собой характерный памятник московского барокко, однако позже она будет перестроена, подвергнется стилевой обработке в духе новейшей архитектуры. "Сейчас, при помещице Салтыковой, церковь Святой Троицы представляет собой характерный памятник московского барокко, однако позже она будет перестроена, подвергнется стилевой обработке в духе новейшей архитектуры. При СССР в здании храма будет базироваться лаборатория Института физики. Позже церковь снова станет действующей, а в 2003 году к ней добавится кое-что очень яркое. Какого же цвета эта яркость?"



Для участия в квесте необходимо совершить несложные действия:



перейти по ссылке;

ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;

в поле "Дисконтный код" ввести текст "Moscow24". Важно: вводите просто Moscow24, без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания;

нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";

получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия. Если после нажатия кнопки на экране появилось сообщение: "К сожалению, оплата этого счета невозможна. Отсутствует или некорректна сумма счета" – не паникуйте. Это временное затруднение, вы все равно получите письмо с инструкцией по прохождению квеста на указанную вами почту в течение нескольких часов;

прибыть на точку старта в любое удобное время;

на месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется ваше детективное приключение в ТиНАО: вы узнаете занимательные факты и ответите на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) – это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг. Возрастное ограничение для квеста – 18+. Он понравится всем любителям смотреть на историю с новой стороны. Точка старта находится в селе Красное.

Вы можете записаться на бесплатное прохождение этого квеста до понедельника, 17 августа, включительно. Если успеете это сделать, то сможете пройти квест безвозмездно в любой момент в течение года с даты регистрации. Исследуйте столицу вместе с m24.ru и Street Adventure!