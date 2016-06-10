Двое пьяных мужчин устроили дебош в столичном храме

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двое пьяных мужчин устроили дебош в одном из православных храмов в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте сообщил в полицию охранник храма. По его словам, двое пьяных мужчин с ножом устроили дебош и ругались матом.

Мужчин задержали прибывшие полицейские. В отношении задержанных составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". В настоящее время проводится проверка.

Отметим, в конце января стало известно, что сотрудники частных охранных предприятий начнут бесплатно охранять церкви в районе Арбат. Об этом сообщил глава муниципального округа Евгений Бабенко. По его словам, охранять здания будут круглосуточно.