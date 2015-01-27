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Общество

27 января 2015, 16:31

Смоленскую икону Божией Матери выставят в храме Христа Спасителя

храм Христа Спасителя религия иконы Патриарх Кирилл

В храме Христа Спасителя выставят Смоленскую икону Богородицы

С 1 по 10 февраля в храме Христа Спасителя будет выставлена после реставрации почитаемая Смоленская икона Божией Матери Одигитрия. Затем икона отправится в Смоленск, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

"Смоленская икона Божией Матери, один из наиболее почитаемых образов Пресвятой Богородицы на Руси, после реставрации возвращается в Успенский кафедральный собор города Смоленска", - говорится в сообщении.

Появление иконы в храме Христа Спасителя будет приурочено к шестой годовщине интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот день патриарх совершит божественную литургию. После богослужения все желающие смогут совершить молитву и приложиться к образу.

Реставрация иконы в государственном научно-исследовательском институте реставрации длилась почти два года.

Смоленская икона Божией матери, по преданию, написана евангелистом Лукой.

Икона попала в Россию в середине XI века, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь - царевну Анну, ставшую женою князя Всеволода Ярославича.

В начале XII века князь Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, где заложил храм Успения Богоматери, в котором впоследствии и разместили христианскую святыню. С тех пор икона стала называться Смоленской.

Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.

В XV веке икона оказалась в Москве, она была помещена в Благовещенском соборе Московского Кремля справа от царских врат. Позже ее снова перенесли в Смоленск.

Во время войны 1812 года икона снова была перевезена из Смоленска в Москву, и в день Бородинского сражения ее вместе с другими почитаемыми чудотворными иконами Иверской и Владимирской обнесли вокруг Кремля. Перед вступлением французов в город икону вывезли в Ярославль. В конце 1812 года она была возвращена в Смоленск.

После оккупации Смоленска немецкими войсками в 1941 году икона не была найдена. В послевоенный период место древней иконы в Успенском соборе Смоленска занимает икона начала XVII века из храма над Днепровскими воротами Смоленского кремля.

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