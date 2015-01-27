Смоленскую икону Божией Матери выставят в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя выставят Смоленскую икону Богородицы

С 1 по 10 февраля в храме Христа Спасителя будет выставлена после реставрации почитаемая Смоленская икона Божией Матери Одигитрия. Затем икона отправится в Смоленск, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

"Смоленская икона Божией Матери, один из наиболее почитаемых образов Пресвятой Богородицы на Руси, после реставрации возвращается в Успенский кафедральный собор города Смоленска", - говорится в сообщении.

Появление иконы в храме Христа Спасителя будет приурочено к шестой годовщине интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот день патриарх совершит божественную литургию. После богослужения все желающие смогут совершить молитву и приложиться к образу.

Реставрация иконы в государственном научно-исследовательском институте реставрации длилась почти два года.