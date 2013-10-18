В театре Вахтангова поставят хореографический спектакль "Кармен"

Фото: ИТАР-ТАСС

25 ноября в театре имени Вахтангова поставят хореографический спектакль "Кармен" на музыку Джорджа Бизе и Родиона Щедрина. Особенность постановки в нескольких кульминационных моментах, которые приведут зрителя к трагическому концу. При этом хореограф Анжелика Холина создает максимальное напряжение самыми минимальными средствами.

Литовский кутюрье Йуозас Статкевичюс придумал для спектакля костюмы, которые дополняют решение сценографиста Юрате Паулекайте. Роль Кармен сыграла выпускница Театрального института имени Щукина Ольга Лерман, получившая за роль Анны Карениной "Хрустальную Турандот".

Дона Хосе сыграет артист Вахтанговского театра Леонид Бичевин. В спектакле задействован также Эльдар Джанибеков – исполнитель главной роли в оперетте "Фанфан-Tюльпан".

Анжелика Холина - известных литовский хореограф, доцент Литовской академии музыки и театра, основатель театра танца "А|CH". В 2011 г. Ей вручили орден "Рыцарский крест" за заслуги в развитии культуры Литвы.

В созданных Холиной спектаклях сочетаются элементы классического балета, современного танца и драмы.

Начало спектакля – в 19.00.