Чемпионат мира по хоккею: кто станет лидером сборной в Чехии

1 мая в двух чешских городах – Праге и Остраве – начинается 79-й чемпионат мира по хоккею. Сборная Россия вступает в турнир в качестве действующего победителя турнира. Обозреватель M24.ru разбирался, почему повторить прошлогодний успех будет сложнее и насколько нынешней состав команды способен завоевать золото.

Провал в Евротуре

Если сравнивать составы нынешней сборной России с тем, который отправился на прошлогодний чемпионат мира (к слову, победный), то просматриваются серьезные изменения в комплектовании команды.

Так, по ходу Евротура тренерский штаб команды просмотрел порядка 70 игроков, то есть сформировать можно было три полноценные команды. Это существенно отличается от того, как приходилось Олегу Знарку готовить команду в прошлом году. Назначенный после провальной Олимпиады экс-тренер "Динамо" был вынужден собирать состав на скорую руку и выжать из него максимум. К счастью, и набор игроков у соперников на прошлом первенстве был не особо силен, поэтому россияне без особых проблем выиграли чемпионат мира.

Сейчас ситуация иная. Знарок работает со сборной больше года, поэтому и формирование состава отличается, да и спрос более строгий. Из выступления сборной на Евротуре можно сделать вывод, что руководство национальной команды отодвинуло результаты на турнире на второй план и взялось за обкатку будущего состава. Во всяком случае, на это хотелось бы надеяться, потому что плачевные результаты на турнире заставляют со сдержанным оптимизмом встречать надвигающееся мировое первенство.

Планировалось, что на последние матчи Евротура с Финляндией и Швецией в распоряжении Знарка будет состав, близкий к оптимальному. Однако с этим подбором игроков четыре поединка были проиграны. Не помогло и то, что к команде присоединились игроки из чемпионского петербургского СКА.

Особенно стоит отметить провал во встречах со Швецией. Полтора периода первого матча и вовсе как страшным сном не назовешь – 0:5 к 27-й минуте. Видимо, дальше команда решила не позориться и поэтому сократила разницу в счете до минимума (в итоге проиграв со счетом 4:5). Следующий поединок прошел в более равной борьбе, но также закончился поражением, пусть и в овертайме.

В итоге впервые с 1999 года российская команда заняла последнее место в Евротуре. Вряд ли Знарку все эти результаты дают спокойно спать, хотя золото на мировом первенстве тут же затмит провальный Евротур.

Состав

На момент написания материала окончательный состав еще не был известен, кто-то в сборную еще приедет, кто отправится домой. Очевидно одно: без помощи игроков из НХЛ нашей сборной будет тяжело повторить прошлогодний успех. По данным СМИ, в сборной будут держать место для Александра Овечкина, который продолжает борьбу за Кубок Стэнли и как минимум еще полторы недели будет недоступен для сборной.

Лидером команды в Чехии должен стать Владимир Тарасенко, который провел потрясающий сезон в Национальной хоккейной лиге. 73 очка (37 голов) в 77 матчах регулярного чемпионата плюс шесть заброшенных шайб в плей-офф – отличный показатель для игрока, который еще год назад рассматривался только как потенциальная звезда лиги.

Не совсем ясно, в каком настроении Тарасенко приедет в сборную. Все-таки "Сент-Луис Блюз", в котором выступает форвард, снова вылетел из борьбы за Кубок Стэнли в первом же раунде. Кроме того, перед Тарасенко сейчас стоит один из важнейших вопросов в карьере – новый контракт. Соглашение с "музыкантами" заканчивается, поэтому этим летом воспитаннику новосибирского хоккея предстоит заключить долгосрочное соглашение.

В не самой лучшей форме прибывает другая российская звезда НХЛ – Евгений Малкин. Неудачный сезон в "Питтсбурге", слухе об обмене, игра в плей-офф с травмой – вряд ли все это добавляет "Джино" настроя. Но в то же время удачное выступление позволит Малкину "перезапуститься" и завершить сезон на мажорной ноте.

К нынешнему первенству состав у сборной подобрался крайне атакующий. При желании Знарок может сформировать четыре атакующие тройки. Так, в команду вызваны, помимо Тарасенко с Малкиным, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Николай Кулемин, Данис Зарипов, Сергей Мозякин. По мнению экспертов, в меньшинстве придется отдуваться Зарипову, Шипачеву, Анисимову и Кулемину.

Сегодня стало известно, что "Тампа-Бей" в седьмом матче плей-офф НХЛ переиграла "Детройт". Таким образом, тренерский штаб сборной постарается заполучить в команду главного спасителя сборной (в который раз) Павла Дацюка. Тем более что в кои-то веки к завершению сезона Павел подошел без травм.

Во вратарской бригаде первым номером будет голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский. Однако и тут закрадываются подозрения: выдержит ли весь чемпионат Сергей? Подменить его может Антон Худобин, но страж ворот "ураганов" из Каролины сыграл крайне посредственно в последних матчах Евротура. Поэтому неплохо было бы вызвать в сборную вратаря "Тампы" Андрея Василевского, однако тот продолжает играть (точней, сидеть на скамейке) в плей-офф НХЛ, и рассчитывать на него не приходится.

При этом в сборную не был вызван вратарь "Колорадо" Семен Варламов. Это связано с последствиями дела о домашнем насилии, в котором спортсмен был обвинен в октябре 2013 года. Обвинения с голкипера были сняты, однако, по информации СМИ, его до сих преследуют какие-то юридические проблемы.

Таким образом, без вкрапления звезд НХЛ состав у сборной России вырисовывается атакующий, но довольно средненький. Остается надеяться, что Олег Знарок, взявший дважды Кубок Гагарина с крепким, но не звездным "Динамо", знает, как с таким составом добиться максимума.

Соперники

На первом этапе подопечные Олега Знарка сыграют со сборными Норвегии, Финляндии, США, Белоруссии, Дании, Словакии и Словении. Самыми интересными обещают стать поединки с американцами и финнами.

Со сборной США россияне сыграют 4 мая. На прошлогоднем мировом первенстве наша команда разгромила "звездно-полосатых" со счетом 6:1, вряд ли американцы забыли об этом поражении. Из последних матчей России и США вспоминается также противостояние на Олимпиаде в Сочи. Стоит отметить, что американцы традиционно выставляют на мировое первенство довольно средний состав с большим количеством молодых и талантливых хоккеистов, так произошло и в этот раз.

Заключительным поединком на первом этапе для сборной России станет поединок с финнами. Скорее всего, обе команды к этой встрече решат свои турнирные задачи, однако вполне возможно – разыграют первое место в группе.

Что касается команд, с которыми россияне могут встретиться в плей-офф, то первым дело стоит отметить канадскую сборную. При довольно ровном и сильном составе "кленовые листья" поведет за собой главная канадская звезда – Сидни Кросби. Партнер Евгения Малкина по "Питтсбургу" также провел не лучший свой сезон, но сомневаться не приходится, что за свою страну выложится на все 100 процентов.

К слову, на групповом этапе Канаде предстоит встретиться с Чехией, где выступит легендарный Яромир Ягр. Противостояние Ягра и Кросби – разве не отличная вывеска для матча?

Кроме того, в этом сезоне не попала в плей-офф "Лос-Анджелес Кингс", таким образом, состав сборных Словении и Словакии пополнят Анже Копитар и Мариан Габорик соответственно. Тоже неплохая вывеска для очного противостояния команд.