28 ноября 2014, 12:37

Спорт

КХЛ представила логотип Матча звезд-2015

Логотипа Матча звезд КХЛ. Фото: khl.ru

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте представила логотип седьмого Матч звезд.

Игра состоится 25 января 2015 года в Сочи в Ледовом дворце "Большой". Ранее подобные шоу проходили в Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Челябинске и Братиславе.

В Матче звезд, который состоялся 11 января 2014 года в Словакии, команда Западной конференции обыграла сборную Востока со счетом 18:16.

Кроме того, сборная Запада добилась победы и в мастер-шоу. В забеге на скорость лучшим стал Михаил Бартович, в конкурсе вратарей - Иван Лисутин, в бросках на точность - Дерон Куинт. Также игроки Запада выиграли эстафету. При этом Восток выиграл эстафету на скорость, а Денис Куляш и Константин Барулин победили в конкурсах "самый сильный бросок" и "эффектный буллит" соответственно.

