"Динамо" обыграло "Локомотив" в стартовом матче плей-офф КХЛ

Фото: Станислав Красильников

В стартовом матче серии плей-офф КХЛ московское "Динамо" на своей площадке добилось победы над ярославским "Локомотивом" - 3:1.

Гости вышли вперед уже на 66-й секунде матча, когда цели достиг бросок Мартина Тернберга, однако эта шайба так и осталась для "железнодорожником" единственной.

"Бело-голубые" во втором отрезке игры с интервалом в 32 секунды забросили две шайбы. Голы на свой счет записали Денис Мосалев и Владимир Брюквин. Окончательный результат установил Константин Горовиков.

Следующая игра серии пройдет 28 февраля в Москве.