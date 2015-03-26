ЦСКА обыграл петербургский СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка Гагарина московский ЦСКА на своей площадке переиграл петербургский СКА. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 3:0.

Столичной команде удалось распечатать ворота гостей на 7-й минуте встречи, отличился Александр Радулов. В целом, хоккеисты продемонстрировали в стартовом периоде не очень зрелищный, но крайне боевой хоккей.

Во второй трети матча характер поединка не изменился, однако "красно-синим" удалось увеличить свое преимущество в счете, на 24-й минуте отличился Роман Любимов. А в середине заключительного периода московские армейцы довели счет до разгромного – большинство реализовал Ян Муршак.

После этой победы ЦСКА повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 1:0. Второй матч пройдет в Москве 28 марта.