Дело российского хоккеиста Войнова отправили на доследование

Вячеслав Войнов. Фото: kings.hnl.com

Дело российского хоккеиста Вячеслава Войнова, подозреваемого в домашнем насилии, отправили на доследование. Такое решение принял окружной прокурор Лос-Анджелеса, сообщает The Los Angeles Times.

"После того, как завершится рассмотрение дела, окружной прокурор потребовал провести дополнительное расследование, чтобы вынести решение о предъявлении обвинения", — рассказал лейтенант полиции города Редондо-Бич Джо Хоффман.

В то же время адвокат Войнова Крэйг Ренецки заявил, что рассматривает это как положительный знак. По его словам, решение окружного прокурора свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований, чтобы предъявить хоккеисту обвинение.

Напомним, в понедельник российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслава Войнова арестовали по обвинению в домашнем насилии. Согласно коллективному соглашению, Войнов считается дисквалифицированным на неопределенный срок и соответственно отстранен от игр. При этом, клуб по-прежнему будет выплачивать ему зарплату.

Отметим, что это не первый подобный случай с российскими хоккеистами в США. В прошлом году голкиперу "Колорадо" Семену Варламову было предъявлено обвинение в домашнем насилии (нападение третьей степени) по отношению к своей подруге Евгении Вавринюк. Позже прокуратура Денвера сняла с хоккеиста все обвинения, так как не смогла собрать достаточно веских доказательств.