ЦСКА на своей площадке всухую обыграл "Ладу" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке обыграл тольяттинскую "Ладу". Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:0.

Первую шайбу армейцам удалось забросить лишь в середине второго периода. Иван Телегин с кистей точно отправил игровой снаряд в дальнюю "девятку".

Отметим, что этот гол стал для игрока первым в КХЛ и первым за два сезона. Прошлый сезон он пропускал из-за травм и конфликта в "Виннипеге", за фарм-клуб которого в АХЛ в декабре 2012 года забрасывал свою последнюю шайбу до сегодняшнего дня.

Увеличить преимущество "красно-синие" смогли в начале заключительной трети матча, отличился Николай Прохорин. Окончательный результат установил за пять минут до финальной сирены капитан ЦСКА Александр Радулов.

Эта победа стала четвертой подряд для столичных хоккеистов. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от лидирующего СКА всего на три балла.