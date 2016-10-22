Московское "Динамо" на выезде одолело "Югру"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграло ханты-мансийскую "Югру". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственную шайбу "Динамо" забросил на 12-й минуте Максим Карпов. При этом вратарь москвичей Александр Еременко провел "сухой" матч, отразив 21 бросок в створ ворот. Таким образом, "Динамо" сумело прервать серию из трех поражений подряд.

В следующем матче "Югра" 25 октября сыграет на выезде с тольяттинской "Ладой". Динамовцы днем позже примут в Москве рижских одноклубников.