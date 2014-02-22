Дневник Олимпиады: день четырнадцатый

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Два золота Виктора Ана и второе место в биатлонной эстафете, звездный финал в хоккее и допинговый скандал - в очередном выпуске "Дневников Олимпиады в Сочи".

Виктор Ан - снова первый

Москвич Виктор Ан продолжает доказывать, что его приглашение в сборную России было крайне правильным решением. В последний день соревнований в шорт-треке россиянин принес в "копилку" нашей сборной две медали высшего достоинства. Одна из них в эстафете, где вместе с Аном к успеху пришли Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Руслан Захаров.

Большую часть заезда в эстафете за золото боролись россияне и американцы. За несколько кругов до финиша нашим шорт-трекистам удалось обогнать представителей США, а Виктор Ан на финише не позволил "звездно-полосатым" опередить себя. Третье место заняла команда Китая. При этом российская четверка побила олимпийский рекорд - теперь он составляет 6 минут 42,10 секунды.

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

А чуть ранее Ан первенствовал в личных соревнованиях. В финальном заезде на дистанции 500 метров Виктор крайне неудачно стартовал, по сути, "проспав" начало гонки. В течение пары-тройки кругов россиянин держался за спинами своих соперников, однако затем пошел в атаку и смог вырваться на первую позицию.

Таким образом, выиграв в Сочи три золота, Виктор Ан стал шестикратным олимпийским чемпионом (три победы он одержал на Играх в Турине в составе сборной Южной Кореи). Теперь он также является рекордсменом по числу наград высшего достоинства в шорт-треке на Олимпиадах.

Трудовое серебро в эстафете

В пятницу биатлонистки вышли на старт, чтобы выявить сильнейших в эстафете. Победительницами стали украинские спортсменки, россиянки заняли второе место, а норвежки пришли к финишу третьими.

Фото: ИТАР-ТАСС

На первом этапе за сборную России бежала Яна Романова и неплохо справилась со своей задачей. Затем на трассу вышла Ольга Зайцева, неплохо стрелявшая, однако тяжеловато смотревшаяся на дистанции. Поэтому по итогам второго этапа россиянки передали эстафету четвертыми.

Но благодаря успешному выступлению Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной наша команда сумела отыграть отставание и боролась за победу с украинками. Ключевой стала последняя стрельба, когда Пидгрушная сумела быстро закрыть все мишени, а Вилухиной потребовался дополнительный патрон.

Матч всех звезд - в финале Олимпиады

Конечно, весь олимпийский хоккейный турнир можно назвать соревнованием звездных хоккеистов. Ведь на две недели прерывается чемпионат НХЛ и лучшие игроки мира съезжаются на Олимпийские игры. Однако именно финал Швеция - Канада станет наиболее звездным из возможных. Перечислять количество фантастических игроков в составах обеих команд можно очень долго, поэтому болельщиков в воскресенье, 23 февраля, ждет хоккей высочайшего уровня.

Кэри Прайс. Фото: ИТАР-ТАСС

Что же касается полуфинальных матчей, то для обоих финалистов они выдались весьма тяжелыми. Обе команды выиграли свои поединки с разницей всего в одну шайбу. Шведы, пропустив первыми, смогли сломить сопротивление финской сборной. Канадцы, в свою очередь, всего лишь однажды пробили вратаря американцев Джонатана Куика, но уверенная игра в воротах голкипера "Монреаля" Кэри Прайса, отразившего 31 бросок, позволила действующим олимпийским чемпионам не пропустить.

Допинговый скандал

21 февраля началось с новостей о том, что в допинг-пробах немецких олимпийцев найден запрещенный препарат. Затем с каждым часом информация уточнялась и позже стало ясно, что речь идет о биатлонистке Эми Захенбахер-Штеле. Двое других спортсменов не представляли Германию - попались на допинге итальянский бобслеист Уильям Фруллани и украинская лыжница, чье имя не называется.

Эми Захенбахер-Штеле. Фото: ИТАР-ТАСС

Подтверждение в употреблении допинга пришло уже вечером, когда стало известно, что и проба B, взятая в Сочи у Захенбахер-Штеле, дала положительный результат. В итоге, спортсменка покидает расположение сборной Германии в Сочи, решение о санкциях после расследования примет Международный союз биатлонистов.

Стоит также отметить появившуюся информацию о том, что тренеры сборной Германии по биатлону Уве Мюссигганг и Фриц Фишер объявили об отставке. Связано ли это с допинговым скандало или с неудачным выступлением немцев на Олимпиаде - неизвестно.