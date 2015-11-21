Московский "Спартак" обыграл омский "Авангард" в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над клубом "Авандагрд" и прервали тем самым серию из трех поражений в матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает МИА "Россия Сегодня".

Встреча команд прошла в ледовом дворце "Сокольники". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей. Голами в составе победителей отметились Вячеслав Лещенко (8-я минута), Евгений Бодров (22-я минута), Максим Потапов (47-я минута). Автором гола "Аванграда" стал Денис Паршин (3-я минута).

Следующий матч "Спартак" проведет во вторник в Тольятти против местной "Лады", а "Авангард" в понедельник в Новосибирске сыграет против "Сибири".