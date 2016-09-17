Кубок мира по хоккею стартует в Торонто в субботу

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Кубок мира по хоккею стартует в субботу в Торонто. Сборные России и Швеции сыграют на предварительной стадии турнира днем позже.

Кубок мира является правопреемником Кубка Канады с истоком в виде Суперсерии-72 – легендарной восьмиматчевой серии между сборными Советского Союза и "кленовыми листьями". В последний раз турнир проводился в 2004 году также в Торонто.

Последний розыгрыш турнира состоялся в 1996 году. Тогда сборная США в финальной серии обыграла Канаду. Возрожденный Кубок мира является частным турниром Национальной хоккейной лиги. Однако одно из главных его отличий от турниров-предшественников – он пройдет не только в одном городе, но и на одной арене. Все игры примет "Эйр Канада-центр", который является домашним для команды НХЛ "Торонто Мейпл Лифс".

Еще одно отличие – состав участников. Традиционно в Кубке Канады участвовали шесть самых сильных команд планеты: Канада, США, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. На этом Кубке мира к ним добавилась сборная Европы, состоящая из датчан, немцев, словаков, швейцарцев, норвежцев и французов. Восьмой командой стала так называемая сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет.

Каждая из команд на турнире будет представлена 23 игроками: 20 полевыми и тремя вратарями. Сборные будут разделены на две группы, откуда по две лучшие команды пройдут в полуфинал. Победитель определится в серии из трех матчей. Россия в группе сыграет со сборными Швеции, Финляндии и молодых звезд Северной Америки.

17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 22:30, группа A, Европа – США 22:00, группа B, Россия – Швеция 22:00, группа A, Чехия – Европа 22:00, группа B, Финляндия – Швеция 22:00, группа B, Северная Америка – Швеция 22:00, группа B, Финляндия – Россия 03.00, группа A, Чехия - США 0:00, 1 место группы А – 2 место группы В ( полуфинал ) 0:00, 1 место группы В – 2 место группы А ( полуфинал ) 03:00, группа A, Канада – Чехия 03:00, группа B, Финляндия – Северная Америка 03:00, группа A, Северная Америка – Россия 03:00, группа A, Канада - США 03:00, группа A, Канада – Европа

Финальные матчи пройдут 27 и 30 сентября. Также на 2 октября назначен третий поединок, в том случае, если победитель турнира не определится по итогам двух встреч.