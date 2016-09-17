Кубок мира по хоккею стартует в Торонто в субботу

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон
Кубок мира по хоккею стартует в субботу в Торонто. Сборные России и Швеции сыграют на предварительной стадии турнира днем позже.
Кубок мира является правопреемником Кубка Канады с истоком в виде Суперсерии-72 – легендарной восьмиматчевой серии между сборными Советского Союза и "кленовыми листьями". В последний раз турнир проводился в 2004 году также в Торонто.
Последний розыгрыш турнира состоялся в 1996 году. Тогда сборная США в финальной серии обыграла Канаду. Возрожденный Кубок мира является частным турниром Национальной хоккейной лиги. Однако одно из главных его отличий от турниров-предшественников – он пройдет не только в одном городе, но и на одной арене. Все игры примет "Эйр Канада-центр", который является домашним для команды НХЛ "Торонто Мейпл Лифс".
Еще одно отличие – состав участников. Традиционно в Кубке Канады участвовали шесть самых сильных команд планеты: Канада, США, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. На этом Кубке мира к ним добавилась сборная Европы, состоящая из датчан, немцев, словаков, швейцарцев, норвежцев и французов. Восьмой командой стала так называемая сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет.
Каждая из команд на турнире будет представлена 23 игроками: 20 полевыми и тремя вратарями. Сборные будут разделены на две группы, откуда по две лучшие команды пройдут в полуфинал. Победитель определится в серии из трех матчей. Россия в группе сыграет со сборными Швеции, Финляндии и молодых звезд Северной Америки.
|17 сентября
|18 сентября
|19 сентября
|20 сентября
|21 сентября
|22 сентября
|23 сентября
|24 сентября
|25 сентября
|22:30, группа A, Европа – США
|22:00, группа B, Россия – Швеция
|22:00, группа A, Чехия – Европа
|22:00, группа B, Финляндия – Швеция
|22:00, группа B, Северная Америка – Швеция
|22:00, группа B, Финляндия – Россия
|03.00, группа A, Чехия - США
|0:00, 1 место группы А – 2 место группы В (полуфинал)
|0:00, 1 место группы В – 2 место группы А (полуфинал)
|03:00, группа A, Канада – Чехия
|03:00, группа B, Финляндия – Северная Америка
|03:00, группа A, Северная Америка – Россия
|03:00, группа A, Канада - США
|03:00, группа A, Канада – Европа
Финальные матчи пройдут 27 и 30 сентября. Также на 2 октября назначен третий поединок, в том случае, если победитель турнира не определится по итогам двух встреч.
Состав сборной РоссииВратари: Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джэкетс"), Семен Варламов ("Колорадо Эвеланш"), Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг");
Защитники: Алексей Емелин, Андрей Марков (оба - "Монреаль Канадиенс"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз"), Алексей Марченко ("Детройт Ред Уингз"), Дмитрий Куликов ("Баффало Сейбрс"), Никита Нестеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Никита Зайцев ("Торонто Мейпл Ливз");
Нападающие: Александр Овечкин (капитан), Евгений Кузнецов (оба - "Вашингтон Кэпиталз"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвингз"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз"), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба - "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Артем Анисимов, Артемий Панарин (оба - "Чикаго Блэкхокс"), Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все - СКА), Николай Кулемин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Иван Телегин (ЦСКА).