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17 сентября 2016, 18:30

Новости спорта

Кубок мира по хоккею стартует в Торонто в субботу

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Кубок мира по хоккею стартует в субботу в Торонто. Сборные России и Швеции сыграют на предварительной стадии турнира днем позже.

Кубок мира является правопреемником Кубка Канады с истоком в виде Суперсерии-72 – легендарной восьмиматчевой серии между сборными Советского Союза и "кленовыми листьями". В последний раз турнир проводился в 2004 году также в Торонто.

Последний розыгрыш турнира состоялся в 1996 году. Тогда сборная США в финальной серии обыграла Канаду. Возрожденный Кубок мира является частным турниром Национальной хоккейной лиги. Однако одно из главных его отличий от турниров-предшественников – он пройдет не только в одном городе, но и на одной арене. Все игры примет "Эйр Канада-центр", который является домашним для команды НХЛ "Торонто Мейпл Лифс".

Еще одно отличие – состав участников. Традиционно в Кубке Канады участвовали шесть самых сильных команд планеты: Канада, США, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. На этом Кубке мира к ним добавилась сборная Европы, состоящая из датчан, немцев, словаков, швейцарцев, норвежцев и французов. Восьмой командой стала так называемая сборная Северной Америки, составленная из игроков США и Канады не старше 23 лет.

Каждая из команд на турнире будет представлена 23 игроками: 20 полевыми и тремя вратарями. Сборные будут разделены на две группы, откуда по две лучшие команды пройдут в полуфинал. Победитель определится в серии из трех матчей. Россия в группе сыграет со сборными Швеции, Финляндии и молодых звезд Северной Америки.

17 сентября18 сентября19 сентября20 сентября21 сентября22 сентября23 сентября24 сентября25 сентября
22:30, группа A, Европа – США22:00, группа B, Россия – Швеция22:00, группа A, Чехия – Европа22:00, группа B, Финляндия – Швеция22:00, группа B, Северная Америка – Швеция22:00, группа B, Финляндия – Россия03.00, группа A, Чехия - США0:00, 1 место группы А – 2 место группы В (полуфинал)0:00, 1 место группы В – 2 место группы А (полуфинал)
03:00, группа A, Канада – Чехия03:00, группа B, Финляндия – Северная Америка03:00, группа A, Северная Америка – Россия03:00, группа A, Канада - США03:00, группа A, Канада – Европа

Финальные матчи пройдут 27 и 30 сентября. Также на 2 октября назначен третий поединок, в том случае, если победитель турнира не определится по итогам двух встреч.

Состав сборной России

Вратари: Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джэкетс"), Семен Варламов ("Колорадо Эвеланш"), Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг");

Защитники: Алексей Емелин, Андрей Марков (оба - "Монреаль Канадиенс"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз"), Алексей Марченко ("Детройт Ред Уингз"), Дмитрий Куликов ("Баффало Сейбрс"), Никита Нестеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Никита Зайцев ("Торонто Мейпл Ливз");

Нападающие: Александр Овечкин (капитан), Евгений Кузнецов (оба - "Вашингтон Кэпиталз"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвингз"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз"), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба - "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Артем Анисимов, Артемий Панарин (оба - "Чикаго Блэкхокс"), Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все - СКА), Николай Кулемин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Иван Телегин (ЦСКА).

хоккей НХЛ Кубок мира Канада новости спорта

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