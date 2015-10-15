Московское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Югрой"

Московское "Динамо" одержало домашнюю победу над ханты-мансийской "Югрой" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая на ледовой арене "Парка Легенд", завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Первый гол в КХЛ в своем дебютном матче забил 19-летний форвард динамовцев Кирилл Пилипенко (32-я минута), также отличился Мартиньш Карсумс (21). Стоит отметить, что третью игру "на ноль" в чемпионате провел голкипер "бело-голубых" Александр Лазушин, отразивший 20 бросков.

После этой победы "Динамо" набрало 39 очков и делит четвертое место в Западной конференции с "Торпедо". "Югра" с 35 очками остается в группе лидеров на Востоке.

Следующий матч "Динамо" проведет дома 17 октября против омского "Авангарда", хоккеисты "Югры" в тот же день сыграют в Братиславе с местным "Слованом".