ФХР начала проверку после гибели подростка в ледовом дворце в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Федерация хоккея России начала внутреннюю проверку по факту смерти 14-летнего школьника после тренировки в ледовом дворце Подольска, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Эта тема обсуждалась 15 февраля на встрече представителей ФХР с представителями СК.
По предварительным данным, причиной смерти стал отек легких. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования изъяли документацию, следователи допрашивают тренерский штаб.
На время следствия от деятельности отстранили двух тренеров, которые работали с подростком.
В проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР. Кроме того, ФХР окажет помощь родителям школьника.
Мальчика пытались реанимировать врачи скорой помощи, но спасти его не удалось.
Погибший ребенок занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем у него не было. По предварительным данным, подросток умер от отека легких в результате ОРВИ.
Каких-либо повреждений, которые могли привести к смерти, на теле мальчика не обнаружили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.