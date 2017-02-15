ФХР начала проверку после гибели подростка в ледовом дворце в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Федерация хоккея России начала внутреннюю проверку по факту смерти 14-летнего школьника после тренировки в ледовом дворце Подольска, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Эта тема обсуждалась 15 февраля на встрече представителей ФХР с представителями СК.

По предварительным данным, причиной смерти стал отек легких. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования изъяли документацию, следователи допрашивают тренерский штаб.

На время следствия от деятельности отстранили двух тренеров, которые работали с подростком.

В проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР. Кроме того, ФХР окажет помощь родителям школьника.