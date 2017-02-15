Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2017, 19:35

Спорт

ФХР начала проверку после гибели подростка в ледовом дворце в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Федерация хоккея России начала внутреннюю проверку по факту смерти 14-летнего школьника после тренировки в ледовом дворце Подольска, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Эта тема обсуждалась 15 февраля на встрече представителей ФХР с представителями СК.

По предварительным данным, причиной смерти стал отек легких. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования изъяли документацию, следователи допрашивают тренерский штаб.

На время следствия от деятельности отстранили двух тренеров, которые работали с подростком.

В проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР. Кроме того, ФХР окажет помощь родителям школьника.

Подросток 14 лет плохо почувствовал себя вечером 11 февраля, после тренировки в ледовом дворце "Витязь" в Подольске.

Мальчика пытались реанимировать врачи скорой помощи, но спасти его не удалось.

Погибший ребенок занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем у него не было. По предварительным данным, подросток умер от отека легких в результате ОРВИ.

Каких-либо повреждений, которые могли привести к смерти, на теле мальчика не обнаружили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

хоккей следствие тренировка ФХР чп мальчик

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика