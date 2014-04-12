МХК "Спартак" вышел в финал Кубка Харламова

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МХК "Спартак" победил казанский "Барс" в четвертом полуфинальном матче Кубка Харламова и вышел в финал плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Игра завершилась со счетом 3:1.

У "красно-белых" хет-трик оформил Егор Юдов, у гостей отличился Николай Владимиров. Счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу столичной команды.

В финале Кубка Харламова "Спартак" сыграет с другим московским клубом "Красная армия". Встречи пройдут 19, 20 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСКА, 23 и 24 в ледовом дворце "Сокольники", а также, если потребуется, 26 апреля - в ЛД "Сокольники", 29,30 - в ЛДС ЦСКА.