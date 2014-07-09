Хоккейный ЦСКА расстался с Непряевым и пополнился вратарем Лаландом

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Хоккейный ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Иваном Непряевым и подписал соглашение с вратарем Кевином Лаландом, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне в КХЛ 32-летний Непряев за ЦСКА провел 39 матчей в регулярном чемпионате и 4 игры в плей-офф. Всего в минувшем сезоне он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.

В то же время состав команды пополнился голкипером Кевином Лаландом. В минувшем сезоне вратарь защищал цвета минского "Динамо" и принял участие в составе сборной Белоруссии в чемпионате мира. В КХЛ в прошедшем сезоне Лаланд провел 25 матчей, отразив 90,5% бросков.