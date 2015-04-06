Сборная России во второй раз обыграла команду Германии в рамках Евровызова

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею во втором матче Евровызова обыграла команду Германии в серии буллитов – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Коледова и Альберт Ярулин. При этом в дополнительной пятиминутке Илья Зубов не реализовал штрафной бросок. Победный буллит исполнил Дмитрий Кагарлицкий.

Стоит отметить, что на серию буллитов в ворота вместо Александра Шарыченкова встал Константин Барулин, отразивший все три броска.

Напомним, днем ранее российская команда выиграла у сборной Германии со счетом 3:0. В следующем матче турнира подопечные Олега Знарка встретятся со сборной Швейцарии. Игра пройдет 10 апреля. Затем сборная России примет участие в Евротуре: 16 и 18 апреля она сыграет с командой Финляндии в гостях, а 24 и 25 апреля - в подмосковных Мытищах.

Матчи Евровызова являются для сборной России первым этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет 1–17 мая в Чехии.