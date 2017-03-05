Форма поиска по сайту

05 марта 2017, 21:27

Спорт

Неожиданный буллит Кучерова в матче НХЛ вызвал восторг у команды и в Сети

Фото: Imago/ТАСС

Никита Кучеров, российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", сумел одержать победу над "Баффало Сейбрз", исполнив неожиданный буллит в ворота соперников.

Так как основное время матча закончилось с равным счетом 1:1, исход игры решила серия буллитов. Наиболее ярким эпизодом матча стал обманный трюк российского хоккеиста: замахнувшись клюшкой якобы для удара, он, тем самым, отвлек внимание вратаря "Баффало Сейбрз". В результате, шайба на низкой скорости прокатилась в ворота между ног голкипера.


Хитрость российского форварда вызвала восхищение у товарищей по команде, и стала темой активного обсуждения в Сети.

хоккей НХЛ матчи новости спорта буллиты

