Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира по хоккею - 6:0

Столичные болельщики наблюдали за игрой сборной по хоккею в спортбарах

Сборная России по хоккею одержала сокрушительную победу над латвийской командой. В субботу, 6 мая, в Хельсинки российские хоккеисты победили соперника со счетом 6:0. Шайбы забили Евгений Бирюков, Евгений Медведев, Александр Радулов, Евгений Рясенский, Илья Ковальчук и Кирилл Петров.

Следующий матч с участием российской сборной состоится в воскресенье, 5 мая, в 17:15. Команде предстоит выступить против сборной Германии.

77 чемпионат мира по хоккею стартовал а пятницу, 3 мая, в Хельсинки и Стокгольме. Сборная России считается одним из главных фаворитов турнира, и не только потому, что у нашей страны славные хоккейные традиции. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправились на север Европы в ранге действующих чемпионов и победителей неофициального первенства Старого света (Евротура).