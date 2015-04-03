"Кот Матрос" и "Самовар Дымок" могут стать талисманами ЧМ-2016 по хоккею

В пятницу стали известны финалисты конкурса идей официального талисмана чемпионата мира по хоккею 2016 года, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Жюри во главе с бывшим капитаном сборной России Алексеем Морозовым выбрало четырех финалистов конкурса. Ими стали "Кот Матрос", "Самовар Дымок", "Русский богатырь" и "Лайка Байкал".

"По мнению экспертного жюри, "Кот Матрос" является представителем многочисленной армии российских болельщиков, которые постоянно поддерживают сборную в тельняшках. "Самовар Дымок" и "Русский Богатырь" – символы российской культуры. Самовар – традиционный участник любого застолья на Руси, а Богатыри – многочисленные герои русских былин и сказок.

Идея Лайки в качестве талисмана турнира также понравилась экспертам в силу ее красоты и узнаваемости для болельщиков всех стран-участников чемпионата. Имя талисмана – Байкал – напоминает о самом глубоком озере, которое находится на территории России", – говорится в сообщении.

Победителя конкурса определят представители ФХР и Международной федерации хоккея (IIHF), он будет объявлен до старта чемпионата мира 2015 года, который пройдет с 1 по 17 мая в Чехии.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет с 6 по 22 мая. Основными аренами турнира были утверждены московский дворец спорта "Арена Легенд" и "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.