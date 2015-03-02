Спорт за неделю: старт плей-офф КХЛ и второе поражение армейцев в Евролиге

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Зенит" и "Динамо" продолжают выступление в Лиге Европы, в КХЛ стартовал плей-офф, ЦСКА терпит второе поражение в баскетбольной Евролиге, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Дан старт борьбе за Кубок Гагарина

В пятницу и субботу в Континентальной хоккейной лиге состоялись первые матчи плей-офф. Новоиспеченный чемпион России - столичный ЦСКА - дважды обыграл хоккейный клуб "Сочи".

Первый матч, проходивший в Москве, армейцы выиграли со счетом 3:0. "Красно-синие" распечатали ворота гостей в первой же атаке. Шикин отразил перед собой шайбу после броска Радулова, первым на подборе оказался Да Коста, который сделал передачу на Яльмарссона. А Симон, в свою очередь, поразил пустые ворота с пяти метров.

Второй период прошел без заброшенных шайб, было много удалений, однако отличиться соперникам не удалось. В третьем отрезке игры подопечные Дмитрия Квартального имели несколько неплохих моментов для взятия ворот. Под занавес поединка москвичи смогли забросить дважды. Результативными бросками отметились Евгений Артюхин и Ян Муршак.

На следующий день ЦСКА также забросил три шайбы, но позволил сопернику отличиться один раз. В составе москвичей голами отметились Игорь Макаров, Стефан да Коста и Игорь Волков.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Что касается другого столичного клуба - "Динамо", то для "бело-голубых" серия с ярославским "Локомотивом" складывается не так просто. В первой игре динамовцы одержали волевую победу, а второй поединок и вовсе проиграли.

Теперь серии "переезжают" в Сочи и Ярославль соответственно.

"Зенит" и "Динамо" остаются в Лиге Европы

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" преодолели барьер 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света - Лиги Европы. Столичный клуб после нулевой ничьи в Бельгии, на свое поле обыграл "Андерлехт" со счетом 3:1.

Столичный клуб активно начал встречу и создал несколько острых моментов у ворот гостей. Однако затем бельгийцам удалось выровнять игру, а в одной из контратак Александр Митрович вывел свою команду вперед.

Отыграться "бело-голубым" удалось в дебюте второго тайма: защитник бельгийцев выкатил мяч точно на ногу Алексею Козлову, который с 25 метров пробил низом прямо по центру, застав врасплох голкипера. А на 64-й минуте подопечные Станислава Черчесова повели в счете – отличился Артур Юсупов. Окончательный результат в компенсированное арбитром время установил Кевин Кураньи.

Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, разгромил на домашнем стадионе голландский ПСВ - 3:0. Победу "Зениту" принесли Халк и Рондон, оформивший дубль. Стоит отметить, что на на 61-й минуте голкипер петербуржцев Юрий Лодыгин отразил пенальти.

Добавим, что в пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Московскому "Динамо" предстоит помериться силами с итальянским "Наполи". "Зениту" достался другой итальянский коллектив - "Торино". Матчи состоятся 12 и 19 марта.

ЦСКА снова проигрывает в Евролиге

В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому клубу "Фенербахче-Улкер" - 75:81.

Самым результативным игроком поединка стал армеец Нандо де Коло, на счету которого 18 результативных баллов. Милош Теодосич отметился 14 очками, Сонни Уимз набрал 13 баллов. У гостей больше всех очков набрали Эндрю Гудлок и Ян Веселы (по 14).

34-летний Андрей Кириленко, который во вторник подписал контракт с ЦСКА, провел на площадке более 5 минут и заработал два очка.

Обращает на себя внимание, что столичный клуб потерпел второе поражение в последних трех матчах Евролиги. В турнирной таблице ЦСКА делит второе место с "Фенербахче". Возглавляет группу F греческий "Олимпиакос".

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Зубастик" возвращается в футбол

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо объявил о возобновлении карьеры. 38-летний нападающий будет выступать в составе американского клуба "Форт-Лодердейл Страйкерс" (Fort Lauderdale Strikers), одним из совладельцев которого он является.

В настоящее время форвард готовится по индивидуальной программе, чтобы сбросить лишний вес. По его словам, он набрал его из-за заболевания щитовидной железы. Футболист сообщил, что будет готов играть только в плей-офф Североамериканской футбольной лиги (NASL), проведение которого намечено на ноябрь.

При этом так как Роналдо является совладельцем клуба, он также будет участвовать в различных мероприятиях, связанных с развитием команды и продвижением ее бренда.

Роналдо, по ходу карьеры получавший прозвища "зубастик" и "феномен", – один из лучших игроков в истории бразильского и мирового футбола. Трехкратный обладатель премии лучшего футболиста года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), выступал за клубы "Крузейро", ПСВ, "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан", "Коринтианс". Он является двукратным чемпионом мира по футболу (1994, 2002) и дважды становился лауреатом престижной награды "Золотой мяч".

Что посмотреть на этой неделе

5 марта в финском Контиолахти стартует чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены в последние годы не радуют болельщиков золотыми наградами на мировых первенствах. Последний раз это произошло в 2009 году. Награду высшей пробы нашей команде принесла Ольга Зайцева в масс-старте, а также победой завершилась женская эстафетная гонка.

Однако в этот раз на золото вполне может рассчитывать мужская сборная. У команды появился явный лидер (Антон Шипулин), по заверением тренеров он выступит во всех гонках на чемпионате мира. В нынешнем сезоне Антон всерьез борется за первое место в Кубке мира, уверено держится в тройке общего зачета.

Что касается женской команды, то здесь ситуация хуже. Лучшая российская биатлонистка в общем зачете Кубка - Екатерина Глазырина - только десятая. Дарья Виролайнен расположилась на 18-м месте. Спортсменки по разу поднимались на подиум в нынешнем сезоне. Поэтому любая медаль наших девушек на ближайшем первенстве будет скорее приятным сюрпризом, чем ожидаемым результатом.

Добавим, что в итоговый зачет Кубка мира идут все личные гонки сезона, в том числе и на чемпионате мира. Гонки ЧМ оцениваются так же, как и обычные старты Кубка мира (за победу - 60 баллов, за второе место - 54, за третье - 48 и так далее).

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В ближайшую субботу после "зимней спячки" возобновляется чемпионат России по футболу. В 18-м туре Российской Премьер-лиги столичный ЦСКА на выезде сыграет с грозненским "Тереком", "Спартак" на своем поле примет "Краснодар", а "Динамо" на "Арене Химки" сыграет с "Уфой". Кроме того, "Зенит" встретится с "Уралом", "Локомотив" отправится на матч с "Ростовом".

Напомним, что после 17 матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 41 баллом, вторыми в таблице идут армейцы (34), третье место занимает "Динамо" (32).

На этой неделе продолжатся матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА отправится в Сочи, где может обеспечить себе выход в следующий раунд Кубка Гагарина. Сейчас армейцы выигрывают в серии со счетом 2:0 и две победы на выезде обеспечат "красно-синим" выход в полуфинал Западной конференции.

Кроме того, два матча в Ярославле с "Локомотивом" предстоят "Динамо". На сегодняшний день счет в серии 1:1.

Даниил Адамов