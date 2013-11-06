Noize MC: "Этим альбомом я проживаю логическое древо жизни"

24 октября самый смелый отечественный хип-хоп исполнитель Noize MC выпустил новый альбом "Неразбериха". 17 композиций и бонус-трек складываются в драматичную историю о безрадостных перспективах и страшном будущем. Иван Алексеев (он же Noize MC) рассказывает о ненависти, бездействии знаменитого супергероя Капитана Америки и чебуреках из человеческого мяса. Разобраться в абсолютной неразберихе нам помог сам Noize MC, который рассказал, о чем на самом деле поется в композициях последней пластинки.

- Первый трек "+- 0" повествует о неком осознании того, что на самом деле важно в глобальном смысле, – это семейные ценности, мои самые любимые и близкие люди. Но тут же начинается контраст, погружение в городскую изнанку и невеселые мысли о самых грустных вариантах развития сценария.

Следующая песня – это “Нету паспорта”. Песня человека, утратившего все. Дальше эта тема начинает всячески обрастать. Поскольку “Нету паспорта” - это мрачный вариант будущего, следующий трек - “Настоящего”. Песня о том, что люди в настоящем, как правило, не живут, не умеют ценить момент, в котором находятся и постоянно обращаются то к прошлому, то к будущему.

Дальше следует трек “Нам не понять” с участием Елки. Он сильно связан с предыдущей песней тем, что там тоже о прошлом и будущем, но о прошлом и будущем зарождающихся отношений. Эта песня тоже повествует о человеке, которому в настоящем моменте находиться некомфортно, и он на перепутье - не знает, чего ему ждать дальше, не может понять, как он оказался здесь. Только в данном случае речь об отношениях.

Песня “Жирный черный пробел” - это как раз трек, который обламывает все чистое и светлое, что только было продемонстрировано. То есть, казалось бы, вот все могло быть прекрасно, люди нашли друг друга и сейчас соприкоснутся своими душами, чтобы идти вперед. Но тут начинает звучать песня-антипод, песня, которая демонстрирует наоборот абсолютный холод, неприятие и отсутствие контакта, отрицание человека, с которым ты недавно был связан.

“Ненавижу”. Трек, который пытается подвести общий знаменатель под всеми типами городских конфликтов – этнических, идеологических, бытовых. Если в основе какого-то явления лежит ненависть, то это ненависть и ничего больше. Песня “Ненавижу” развивает злой посыл трека “Жирный черный пробел”.

За песней “Ненавижу” следует “Выбери темную строну силы”. Страх, гнев - все это ведет на темную сторону силы. Песня открывает силовой блок альбома. И главная для меня строчка – "у силы нет другой стороны".

Тут мы переходим из обычной бытовой ненависти в мир, где ненависть возведена в абсолютный культ, и с позиций ненависти вершится политика и крупный бизнес. Тут приходит такая песня, как “Влиятельные покровители”. Она прямо следует из предыдущей композиции, то есть выбрал темную сторону силы – у тебя появились влиятельные покровители. И никуда от этого не деться, но помни – они есть не только у тебя.

Следующая песня демонстрирует ситуацию, где никакие влиятельные покровители не помогут никогда. Песня об идеологическом экстремизме. Здесь радикальный ислам выбран в качестве примера. Меня часто спрашивают, на какую тему вы никогда не будете писать песню. Вот песня “Не надо было” и есть ответ на этот вопрос, и еще, как мне кажется, она довольно смешная. Кроме того, это продолжение линии ненависти. В этой песне я осуждаю тех, кто прикрываясь какими-то идеалами готов крошить ни в чем не повинных.

Следующий трек – “Чебуречная”. Тут мы переходим к большому бизнесу. Эта песня максимально сгущает краски, это самая жесткая точка альбома, после которой необходима разгрузка.

И песня “Капитан Америка не берет трубу” - это некая разрядка, выдох. Дальше идет песня “Нероссия”. Моя любовь к родине такая, как в этой песне. Я считаю, что главное здесь – это люди, думающие на русском языке. Вообще вся песня о русском языке.

Каждая следующая песня является либо контрастом к предыдущей, либо продолжает идеи, которые уже прозвучали.

Так, после песни про русский язык начинается главная тема альбома – “Неразбериха”. Она тоже про язык, про русскую ментальность, про наш характер, склонный к катарсисам и поиску прекрасного в несуразном.

Затем идет “Безмозглая музыка”. Начинается цикл песен, где речь идет о понимании того, что тебе говорят и о барьерах этого понимания. (“Нероссия” – языковой барьер, “Неразбериха” – барьер понятийный, на уровне психологии). “Безмозглая музыка” - это нежелание понимать. Отсутствие попытки запариться и выстроить логическую связь между словами, которые тебе говорят. Плюс эта песня в некотором роде рассказывает о воспитании, о родительской ответственности.

Потом должна стоять песня “Маятник”, бонуc-трек. “Безмозглая музыка” заканчивается строками о том, что под такую музыку погибшая техника отправляется в электронный ад. Затрагивается религиозный вопрос, а “Маятник” – это мое отношение к вопросу религии. Я считаю, что нужно быть честным с самим собой и, безусловно, жить по законам, по которым устроена Вселенная. Я ни в коем случае не хочу никому мешать верить во что угодно, но общим знаменателем должны быть какие-то понятия о добре и зле, абсолютно человеческие, без подставных лиц.

Потом идет песня “Гой еси”, которая соответствующим образом религиозную тему продолжает. Затем песня о смерти Game Over – “следи за собой, будь осторожен”. Game Over рассказывает про нелепую и очень городскую смерть.

А после смерти нам остается память. “Жвачка” – последний трек о памяти. За этот альбом я проживаю не жизнь, а логическое дерево жизни.

Концерт в поддержку "Неразберихи" пройдет в Москве 29 ноября в клубе "Мегаполис".



Записала Екатерина Кадушкина