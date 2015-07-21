В Windows нашли критическую ошибку

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для своих ОС, включая Windows 10, сообщается на сайте компании.
Уязвимость может дать хакеру полный контроль над системой: злоумышленникам будет доступна установка и удаление программ, редактирование данных и создание новых учетных записей.
Воспользоваться ошибкой злоумышленники пока не успели, а данных об атаках с помощью этой уязвимости нет.
Критическая ошибка также обнаружена в Windows Vista, 2008, 7, 8, 8.1, Server 2012, RT и RT 8.1. Обновление для нее загружается автоматически.
Недавно m24.ru сообщало, что в столице участились случаи кражи данных через общественный Wi-Fi. Часто кибер-мошенники "обрушивают" официальную сеть кафе и подменяют ее собственной раздачей Wi-Fi.
"Например, вы подключаетесь к публичной беспроводной сети, я делаю то же самое, нахожу ваше устройство и приказываю ему выходить в интернет не через роутер, а через мой компьютер", – рассказывает специалист Центра расследования и предотвращения кибер-преступлений Евгений Соболев.
Хакер может получить и доступ к банковским счетам ничего не подозревающего владельца мобильного устройства. "Если вы подключитесь к интернет-банкингу, то я смогу получить все данные вашего счета и налету подменять операции. Например, вы отправляете деньги на один счет, а я могу перехватить передачу и направить их на другой", – рассказал Соболев.