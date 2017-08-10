Форма поиска по сайту

10 августа 2017, 11:18

Экономика

ЦБ РФ предупредил банки о возможной кибератаке вируса-шифровальщика

ЦБ предупредил российские банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков на инфраструктуру кредитных организаций, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо от FinCERT – структуры Банка РФ по вопросам кибербезопасности.

Банкам советуют убедиться, что их программное обеспечение на компьютерах обновлено, а также установлены антивирусы. ЦБ также рекомендовал сегментировать сети и проверить настройки межсетевых экранов. Они должны блокировать соединение с нерегламентированными сетевыми адресами. Кроме того, важно помнить о резервном копировании критичных информационных систем и баз данных.

Сотрудников кредитных учреждений призывают обращать внимание на подозрительные письма и избегать сомнительные интернет-сайты.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что в ближайшее время может произойти очередная хакерская атака с применением вирусов-шифровальщиков. Уточнялось, что дочерняя структура "Россетей" энергокомпания ФСК ЕЭС предупредила об этом директоров региональных филиалов. Однако, по словам экспертов, эта информация является PR-ходом.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин пояснил, что вероятность того, что вирус атакует критическую инфраструктуру, есть, но небольшая, поскольку такая инфраструктура обязана быть полностью изолирована от интернета. Подробнее об уязвимости компьютерных систем – в материале m24.ru.

