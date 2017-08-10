ЦБ РФ предупредил банки о возможной кибератаке вируса-шифровальщика

ЦБ предупредил российские банки о возможной атаке вирусов-шифровальщиков на инфраструктуру кредитных организаций, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо от FinCERT – структуры Банка РФ по вопросам кибербезопасности.

Банкам советуют убедиться, что их программное обеспечение на компьютерах обновлено, а также установлены антивирусы. ЦБ также рекомендовал сегментировать сети и проверить настройки межсетевых экранов. Они должны блокировать соединение с нерегламентированными сетевыми адресами. Кроме того, важно помнить о резервном копировании критичных информационных систем и баз данных.

Сотрудников кредитных учреждений призывают обращать внимание на подозрительные письма и избегать сомнительные интернет-сайты.