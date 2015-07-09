Зенитно-ракетные комплексы Patriot подверглись хакерской атаке

Фото: ТАСС/Андрей Широков

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, принадлежащие армии ФРГ и стоящие на границе Сирии и Турции, подверглись хакерской атаке, сообщает Behoerden Spiegel.

По мнению военных экспертов, в компьютерной системе ЗРК есть два слабых места, которыми злоумышленники и могли воспользоваться. Благодаря недостаткам этих систем хакеры, предположительно, могут либо полностью перехватить управление ракетным комплексом, либо похитить с него всю информацию.

Сейчас специалисты исследуют возможные последствия несанкционированного проникновения в систему и выясняют, как можно защититься от повторного взлома. По первоначальной информации, никаких серьезных последствий после вмешательства хакеров не обнаружено.

Зенитные комплексы Patriot способны обнаруживать цели на дальности до 180 километров и вести одновременное сопровождение до 125 из них. При этом Patriot способен обеспечивать одновременный обстрел до шести целей, летящих на высотах от 60 метров до 24 километров на скорости до двух тысяч метров в секунду.

Отметим, что Турция использует зенитные ракетные комплексы Patriot с 2012 года, после того, как в соседней Сирии началась гражданская война. Подобное оружие размещалось в Турции и ранее, в ходе двух иракских войн 1991 и 2003 годов. В настоящее время на турецкой территории помимо немецких комплексов располагаются и Patriot вооруженных сил Нидерландов и США.

Недавно инцидент с хакерской атакой парализовал деятельность международного аэропорта Варшавы. 21 июня компьютерные взломщики вывели из строя систему, отвечающую за регистрацию пассажиров. В результате пришлось отменить десять международных и внутренних рейсов. Неудобства испытали почти полторы тысячи пассажиров.