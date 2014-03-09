Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта 2014, 21:12

Общество

В Крым отправлено 70 тонн гуманитарной помощи из Москвы

В Крым из Москвы выехала колонна с гуманитарной помощью

В Крым из Москвы отправили 70 тонн гуманитарной помощи - продукты, медикаменты, одежду, спецтехнику. Для фур организовали "зеленый коридор", сопровождают колонну сотрудники ГИБДД и мотоциклисты из клуба "Ночные волки", передает телеканал "Москва 24".

Как ранее сообщал M24.ru, власти Москвы отправят в Севастополь 30 единиц техники и компьютеры. Об этом заявил Сергей Собянин на оперативном совещании в городском правительстве.

Ссылки по теме


В свою очередь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что город готов выделить 14 единиц коммунальной техники.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов добавил, что власти Севастополя обратились к столичному правительству с просьбой выделить 10 троллейбусов и 10 автобусов.

Руководитель департамента образования Исаак Калина доложил, что для отправки в Севастополь готовят 100 единиц компьютерной техники.

Сюжеты: Ситуация на Украине , События в Крыму
гуманитарная помощь Крым жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика