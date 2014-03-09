В Крым отправлено 70 тонн гуманитарной помощи из Москвы

В Крым из Москвы выехала колонна с гуманитарной помощью

В Крым из Москвы отправили 70 тонн гуманитарной помощи - продукты, медикаменты, одежду, спецтехнику. Для фур организовали "зеленый коридор", сопровождают колонну сотрудники ГИБДД и мотоциклисты из клуба "Ночные волки", передает телеканал "Москва 24".

Как ранее сообщал M24.ru, власти Москвы отправят в Севастополь 30 единиц техники и компьютеры. Об этом заявил Сергей Собянин на оперативном совещании в городском правительстве.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что город готов выделить 14 единиц коммунальной техники.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов добавил, что власти Севастополя обратились к столичному правительству с просьбой выделить 10 троллейбусов и 10 автобусов.

Руководитель департамента образования Исаак Калина доложил, что для отправки в Севастополь готовят 100 единиц компьютерной техники.