"Ъ": На пост губернатора Подмосковья претендуют пять человек

Отставка Сердюкова и назначение Шойгу на должность министра обороны оставили Подмосковье без губернатора. Различные политические силы готовятся к борьбе на выборах. Кремль решает, кто из чиновников будет временно исполнять обязанности главы региона.

Сергей Шойгу ушел в отставку с поста губернатора Московской области с формулировкой "по собственному желанию". В соответствии с уставом его обязанности начал исполнять вице-губернатор Руслан Цаликов. Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку Шойгу, но не назначил преемника.

Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве, Кремль выбирает преемника Шойгу из пяти кандидатур. Рассматриваются кандидатуры Цаликова, главы высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Имена еще двух кандидатов пока не разглашаются.

Эксперты считают, что одним из главных критериев выбора преемника Шойгу станет "избираемость" кандидата Кремля на предстоящих губернаторских выборах. С этой точки зрения, наибольшее предпочтительными выглядят шансы Цаликова, тогда как Грызлову придется серьезно работать над рейтингом, чтобы победить на предстоящих выборах.

Если "Единая Россия" пока еще хранит молчание относительно планов на выборы, то представители оппозиционных партий уже делятся планами.

"Справороссы" могут выдвинуть кандидатом Геннадия Гудкова, лишенного мандата за совмещение депутатской деятельности с занятием бизнесом и рассматривают еще две кандидатуры. Сам Гудков уже заявил, что "готов рискнуть".

Член КПРФ Иван Мельников сделал заявление, что в области партия пользуется серьезной поддержкой избирателей и выставит кандидата, у которого будут серьезные шансы на победу.

В ЛДПР заявили, что рассчитывают на назначение "своего" человека врио губернатора Подмосковья.

Об участии в выборах также заявил лидер "Альянса зеленых" Олег Митволь, недавно участвовавший в выборах мэра Химок.

