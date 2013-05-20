Рабочего засыпало грунтом в котловане на севере Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере столицы из-за обвала грунта в котловане погиб рабочий. Инцидент произошел при прокладке коммуникационных труб, тело погибшего извлекли спасатели. По предварительным данным, он скончался от черепно-мозговой травмы.

Трагедия произошла на Михалковской улице в районе дома номер 28, сообщили изданию M24.ru в ГУ МВД России по Москве. Мужчину, проводившего земельные работы, засыпало, и он погиб.

На место трагедии прибыла оперативная группа. "Проверка проводится, по результатам будет вынесено процессуальное решение", уточнили в ведомстве.