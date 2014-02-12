Купить вторую родину: сколько стоит гражданство разных стран мира

Иностранным бизнесменам упростят получение гражданства РФ

Федеральная миграционная служба и Министерство экономического развития России подготовили новый законопроект, по которому иностранцы, вложившие в экономику России не менее 10 млн рублей, могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Учитывая, что на зимней Олимпиаде в Сочи золотые медали получают наши соотечественники, выступающие за другие страны, идея "продавать" гражданство звучит достаточно цинично, хотя этим уже долгие годы занимаются более 100 стран по всему миру. Гражданин России и экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков приценился к паспортам других государств.

Моей первой реакцией на это сообщение была мысль: "Наверное, Депардье надоело, что все издеваются только над ним, и он попросил, чтобы еще кому-нибудь дали гражданство". Действительно, ну кому может понадобиться российское подданство? Ответ банален и вытекает напрямую из примера известного французского актера – тому, кто не хочет платить высокие налоги в своей стране. Хотя законопроект, разработанный ФМС и МЭР, направлен в первую очередь на иностранцев-предпринимателей, которые уже не первый год работают в России.

Сейчас трудящийся в РФ иностранец обязан платить налог по ставке 30%, а не 13%, как гражданин России. Однако это касается именно наемных сотрудников, когда налог платит работодатель. Если же иностранец создает бизнес, учреждая новое юридическое лицо, то его налог с получаемых дивидендов составит 15%. Другое дело с налогами на роскошь, которые вводят некоторые страны. Ведь наша система налогообложения менее жесткая, чем, скажем, европейская. Лично для меня это может быть единственной причиной, по которой гражданин ЕС, США или другой развитой страны захочет получить российский паспорт.

Наше государство привлекает огромное количество высокоуровневых специалистов в различных сферах: IT, медицина, менеджмент, маркетинг и образование. Чаще всего это представители Израиля, США и Германии. Другие европейцы (Италия, Франция и т.д.) зачастую работают на управленческих позициях в представительствах своих компаний в России. Поэтому получение гражданства России выгодно не только работодателю, чтобы платить меньше налогов, но и самим экспатам, чтобы избавиться от "всех кругов ада" при получении визы и разрешения работать в России. Но, опять же, я не вижу реальных выгод для иностранцев-предпринимателей в получении гражданства России (тем более за деньги), потому что в подготовленном законопроекте нет никаких преференций для "новых русских" при создании или ведении бизнеса.

Да и, честно сказать, 290 тысяч долларов (10 млн рублей) за паспорт Российской Федерации - дороговато, вам не кажется? Лоббисты проекта, конечно, утверждают, что расценки гражданства РФ находятся на уровне "цен" других государств, но гражданство РФ не дает преимуществ даже в плане путешествия по Европе и иным "заграницам". Так что, по мне, нашли тоже, чем торговать…

Примеров, когда страна торгует своим гражданством, довольно много, хотя слова "покупка" и "продажа" здесь неприменимы – вы не платите в кассу и не получаете чек. На сегодня почти 100 стран мира предлагают иностранцам оформление гражданства по "инвестиционной схеме" - вложите деньги в экономику нашего государства и получите наш паспорт и все преференции. Различается только "ценник", сроки и механизм.

Самые простые варианты (они же, кстати, и самые дешевые и быстрые) – это Доминиканская республика и Федерация Сент-Китс и Невис (располагается на Малых Антильских островах). В Доминикане достаточно написать заявление на получение гражданства и совершить прямой платеж в пользу государства на сумму 100 тысяч долларов (может немного варьироваться, но не более чем на 10-15 тысяч долларов) - и через несколько месяцев вы получите вожделенный паспорт. Ну или вариант чуть сложнее: купить недвижимости на 200 тысяч долларов (правда, это может занять больше времени и наложить на вас ограничения по сроку перепродажи этих активов). Кстати, это не сильно упростит вам въезд на территории Шенгена или США – визы оформлять все равно придется.

Великолепные возможности для упрощенного въезда как в США, так и в большинство стран мира дает Канада - схожая с нами по климату и экономическому устройству страна. Гражданин, желающий получить подданство Канады, должен инвестировать в экономику Канады 750 тысяч долларов на срок 5 лет, а также обладать собственным капиталом свыше 1 млн долларов. Через 5 лет вы получите деньги обратно - естественно, без процентов за их использование, - и гражданство в придачу. Сейчас они даже упростили эту схему – достаточно инвестировать всего 220 тысяч долларов в экономику страны, а остальные деньги вложит банк, с которым вы заключите соглашение. Но в таком случае вы получите только паспорт – деньги вам не вернут, они пойдут на экономическое благо новой Родины.

Вопреки распространенному мнению, аналогично можно "купить" гражданство Великобритании (нужно вложить от 5 до 10 млн фунтов стерлингов в британскую экономику, прожить там легально несколько лет, обзавестись рекомендациями со стороны коренных британцев, а также сдать экзамены по английскому языку), США (программа ЕВ-5 для аккредитованных инвесторов, которые в течение 5 лет вложат в экономику страны 1 млн долларов и создадут минимум 10 новых рабочих мест; кстати, работает программа с 1990 года с целью привлечения инвесторов) и Австралии (вложив 1,5 млн долларов в государственные ценные активы) - если вы не боитесь кенгуру.

Если же вы заинтересованы в гражданстве Евросоюза, то самый дешевый вариант для вас – это Латвия с инвестициями всего в 150 тысяч евро. Хотя придется пожить в этой прибалтийской стране хотя бы 5 лет и сдать экзамен на знание латышского языка. К более-менее дешевым вариантам можно отнести Болгарию, где "цена гражданства" составляет примерно 500 тысяч евро. Здесь требуются вложения не только в экономику, но и в недвижимость страны. Раньше я предложил бы вам Мальту, которая просила с "инвестора" всего 160 тысяч евро за свой паспорт, но в конце прошлого года правительство изменило расценки, повысив их до 1 млн евро (инвестиции, недвижимость и что-то вроде комиссии за получение гражданства).

Практически во всех примерах, приведенных выше, полученное гражданство сопровождается некоторыми налоговыми льготами, а так же упрощенной схемой для начала предпринимательской деятельности - не говоря уже о том, что путешествовать по миру становится проще. Так что для меня большой и открытой вопрос, насколько востребованным будет гражданство России, которое, мягко говоря, не сильно котируется в мире.

Константин Цыганков