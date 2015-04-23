Форма поиска по сайту

23 апреля 2015, 13:58

Безопасность

В учебном корпусе Московского университета МВД произошел взрыв

При подрыве гранаты в Московском университете МВД никто не пострадал

В учебном корпусе Московского университета МВД РФ произошел самопроизвольный подрыв учебной дымозвуковой гранаты, сообщили M24.ru в пресс-службе университета.

Граната взорвалась во время занятий. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас территория университета оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и медики.

Ранее M24.ru сообщало, что причиной пожара в общежитии медицинского университета имени Пирогова (улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1) стал взрыв микроволновой печи. Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке. По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.

После пожара за помощью к врачам обратились 43 человека, 35 из них госпитализированы. Еще восьми пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

гранаты взрыв чп Московский университет МВД

