Уличные художники распишут остановки и подземные переходы в Москве

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Первая международная биеннале уличного искусства "Артмосфера" пройдет в Москве с 6 сентября по 20 октября. В рамках мероприятия улицы столицы заиграют новыми красками: в парках и на пешеходных зонах появятся инсталляции и скульптуры, а автобусные остановки и подземные переходы украсят графикой.

В проекте примут участие художники из 15 стран, в числе которых США, Испания, Бельгия, Германия, Франция, Аргентина, Греция, Дания и Украина. Удивлять горожан будут 45 иностранных художников. Это и создатель ироничных офортов и фресок высотой в 300 метров Агостино Якурчи, и фотохроникер уличной культуры культовой эпохи 1980-х Марта Купер, и "фотограффист" JR, чьи снимки появлялись на улицах главных мировых столиц.

Россию представят 40 мастеров, создающих современное искусство. Среди них - один из первых московских райтеров, номинант на премию Кандинского Миша Мост, абстракционист Алексей Luka, художник Кирилл Кто, расписывающий стены подворотен.

Мастера будут создавать произведения искусства на глазах у прохожих.

Основным событием биеннале станет выставка в Центре дизайна и архитектуры Artplay. Там построят импровизированный мегаполис, который заполнят графикой, инсталляциями, скульптурами и монументальной живописью от стрит-художников. Экспозиция будет доступна с 6 по 20 сентября.

Также биеннале включает лекции кураторов, галеристов и идеологов мировых фестивалей уличного искусства, мастер-классы урбанистов и круглые столы с участниками проекта.

"В течение биеннале будет работать открытая мастерская городских преобразований "Партизанинг" под руководством основателя движения, художника Игоря Поносова. Проект является частью Первого московского международного форума "Культура. Взгляд в будущее", который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 15 по 19 октября", - сообщили в Artplay.