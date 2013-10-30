Для читателей РГБ создадут мобильное приложение

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская государственная библиотека (РГБ) планирует выпустить мобильное приложение для своих читателей.

Приложение должно поддерживаться смартфонами и планшетами на базе операционных систем Android и iOS.

Заявка на поиск разработчика приложения размещена на сайте госзакупок. Как отмечается в техническом задании, приложение предназначено для информирования читателей библиотеки, организации поиска документов и книг по электронному каталогу РГБ, а также предоставления доступа к просмотру документов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября. Победителю конкурса отводится от двух до четырех месяцев для создания приложения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,7 миллиона рублей.