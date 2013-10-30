Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2013, 18:25

Экономика

Для читателей РГБ создадут мобильное приложение

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская государственная библиотека (РГБ) планирует выпустить мобильное приложение для своих читателей.

Приложение должно поддерживаться смартфонами и планшетами на базе операционных систем Android и iOS.

Заявка на поиск разработчика приложения размещена на сайте госзакупок. Как отмечается в техническом задании, приложение предназначено для информирования читателей библиотеки, организации поиска документов и книг по электронному каталогу РГБ, а также предоставления доступа к просмотру документов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября. Победителю конкурса отводится от двух до четырех месяцев для создания приложения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,7 миллиона рублей.

Сайты по теме


госзакупки мобильные приложения РГБ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика