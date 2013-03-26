Форма поиска по сайту

26 марта 2013, 15:10

Экономика

Столичные власти обновят оборудование московских кинотеатров

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы планируют обновить аппаратуру в кинотеатрах, принадлежащих ГБУК "Московское кино". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, необходимо будет поставить цифровой проектор с пьедесталом, плату и киноэкран с коэффициентом отражения не менее 1,8.

Закупки пройдут в рамках программы "Культура Москвы 2012-2016".

На новую технику планируется потратить не больше 1,7 миллиона рублей. Оборудование появится в столичных кинотеатрах в июне 2013 года.

