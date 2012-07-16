На велодорожки от Музеона до Фили Москва готова дать 16 млн руб

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Департамент капитального ремонта Москвы объявил тендер на разработку проектно-сметной документации по устройству велосипедных дорожек от парка «Музеон» до «Филей», сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

На работы московские власти планируют выделить до 16 миллионов рублей.

Победителю конкурса предстоит определить маршрут дорожек, разработать проектную документацию, а также представить предложения по размещению необходимых элементов инфраструктуры.

Во второй части заявки говорится о разработке проекта устройства велодорожки по улице Миклухо-Маклая до автобусной остановки «Улица Миклухо-Маклая - Университет дружбы народов». На эти цели Москва выделит почти 5 миллионов рублей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 августа, а подведение итогов конкурса состоится 21 августа 2012 года.

В материале подчеркивается, что работа должна быть выполнена в течение месяца с момента заключения госконтракта.