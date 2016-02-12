Москвичи смогут оплатить похороны онлайн

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

До конца 2016 года власти обновят единую автоматизированную систему похоронной отрасли "Ритуал", сообщается в конкурсной документации департамента информационных технологий. С ее помощью можно будет посмотреть актуальную и подробную карту захоронений, подать заявку на оказание ритуальных услуг и совершить онлайн-оплату выбранного места из реестра участков для размещения семейных захоронений.

Обновить систему планируется до осени этого года, на работы могут потратить до 10 млн рублей. Новая система позволит москвичам подавать заявки на оказание ритуальных услуг в режиме онлайн, также будет сформирован электронный архив захоронений. С помощью портала будет вестись контроль качества и сроков оказания услуг по оформлению разрешений на захоронения.

На похоронном сайте также организуют учет мест братских и воинских захоронений и мемориальных сооружений в режиме онлайн. Появится возможность поиска братского захоронения и мультимедийных данных о нем по имени, фамилии и отчеству усопшего.

Для того, чтобы вести актуальный учет, редактирование и обновление информации о захоронениях, на каждом московском кладбище организуют специальное рабочее место и проведут инструктаж для сотрудников.

Напомним, в октябре прошлого года власти запустили сайт с панорамами кладбищ. На нем можно совершить "виртуальную экскурсию" по кладбищам Москвы, подать заявку на участие в электронном аукционе, а также узнать информацию об участках под семейно-родовые захоронения.

Городские власти также опубликовали подробную инструкцию по бронированию мест под семейный склеп через интернет. В инструкции подробно описано, как зарезервировать место и приобрести его без торгов через службу одного окна департамента торговли и услуг. Электронная система исключает перепродажу участков на кладбищах.