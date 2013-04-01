"Ъ-Власть": Государство станет закупать по-новому

Фото: ИТАР-ТАСС

Закупательная арифметика

С точки зрения властей, у роскошных автомобилей, солдатской тушенки, почтовых бланков и трасс федерального значения есть одно общее место - все это покупается за казенный счет. С 1 января следующего года государство станет закупать по-новому. "Власть" решила разобраться, зачем понадобилось менять правила, принятые несколько лет назад, и сравнила обе системы.

"Нам важен баланс цены и качества"

Замминистра экономического развития Владимир Симоненко рассказал Вере Ситниной о новом законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Рейд in Russia

В марте в 24 регионах России начались масштабные проверки некоммерческих организаций. "Власть" выяснила, кто может пострадать от борьбы с НКО.

Экономический прогноз 04.13

Рубрику ведет Сергей Минаев. Наступил апрель, и "Власть", как всегда, предлагает свой экономический прогноз на месяц. Эксперты ответят на следующие вопросы: что случится с курсом доллара к рублю, какой окажется инфляция на российском потребительском рынке, как изменятся мировые цены на нефть, как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке. Но сначала оценим главное экономическое событие марта.

Фонд преткновения

Очередной саммит БРИКС завершился без прорывных результатов, хотя еще накануне пятерка крупнейших развивающихся стран собиралась договориться о создании антикризисного фонда и общего банка, которые в будущем могли бы заменить МВФ и Всемирный банк. "Власть" выяснила, что мешает реализации столь амбициозных планов.

Союз третьих сил

Успехи малоизвестных политических партий с невнятной или невыполнимой предвыборной программой в затронутых финансовыми катаклизмами Греции и Италии заставили европейских политиков говорить о кризисе традиционных партий. Однако, как выяснила "Власть", этот кризис продолжается уже много лет и касается не только Греции и Италии.

Призрак титанизма

В ГМИИ имени Пушкина открылась очередная выставка одной картины. На сей раз на Волхонку из миланской галереи Брера прибыл знаменитый позднеренессансный шедевр "Портрет Андреа Дориа в образе Нептуна" кисти Аньоло Бронзино.

